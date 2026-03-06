Reklama

Drzewa rozwiążą problem emisji CO2 w miastach? Niemcy znaleźli rozwiązanie

W niektóre dni drzewa znajdujące się w miastach mogą pochłaniać więcej dwutlenku węgla, niż w tym samym czasie emitują samochody – wynika z najnowszych badań naukowców z Technical University of Munich, którzy przeanalizowali rzeczywisty wpływ zieleni na ślad węglowy w metropoliach.

Publikacja: 06.03.2026 05:00

Eksperci z Niemiec byli w stanie precyzyjnie oszacować rzeczywisty wpływ drzew na ślad węglowy miast

Eksperci z Niemiec byli w stanie precyzyjnie oszacować rzeczywisty wpływ drzew na ślad węglowy miast.

Foto: Ben Guernsey Unsplash

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są wyniki najnowszych badań dotyczących pochłaniania CO₂ przez drzewa w miastach?
  • Dlaczego drzewa w Monachium mogą być bardziej efektywne w absorpcji CO₂ niż wcześniej sądzono?
  • Jakie różnice w pochłanianiu dwutlenku węgla występują między różnymi typami miejskiej roślinności?
  • Jakie innowacje w modelowaniu przestrzennym zieleni miejskiej wprowadził zespół z Technical University of Munich?
  • W jaki sposób tereny zielone mogą wpływać na jakość życia i adaptację miast do zmian klimatycznych?
  • Dlaczego badania nad miejską zielenią mogą mieć znaczenie dla planowania przestrzennego w innych miastach?

Naukowcy z Technical University of Munich (TUM) stworzyli model komputerowy, który pokazuje, ile dwutlenku węgla (CO₂) pochłaniają i emitują miejskie tereny zielone. Dzięki niemu eksperci byli w stanie precyzyjnie oszacować rzeczywisty wpływ roślinności na ślad węglowy miasta.

Drzewa i emisje CO2. Wyniki nowych badań z Niemiec

Analizy przeprowadzone przez naukowców pokazują, że roślinność w Monachium jest w stanie zrekompensować średnio około 2 proc. rocznych emisji dwutlenku węgla. Największą rolę odgrywają w tym procesie drzewa – spośród wszystkich typów roślinności w największym stopniu przyczyniają się bowiem one do kompensowania emisji dwutlenku węgla. W wybrane letnie dni ich zdolność absorpcyjna może pokrywać emisje generowane przez ruch miejski w Monachium, a niekiedy nawet je przewyższać – wskazują badania. 

Inaczej jest w przypadku terenów trawiastych, takich jak trawniki – w skali roku emitują one więcej dwutlenku węgla, niż są w stanie pochłonąć. Z czego to wynika? Eksperci wskazują, że oddychanie gleby przewyższa poziom fotosyntezy, co powoduje dodatni bilans emisji.

Dotychczas stosowane przez naukowców modele, analizujące przepływy CO₂ w miastach, bazowały głównie na danych satelitarnych o dokładności około 500 metrów. W praktyce oznaczało to, że mniejsze parki, skwery czy pojedyncze drzewa nierzadko nie były w ogóle uwzględniane w analizach, w wyniku czego rzeczywista powierzchnia miejskiej roślinności była znacząco zaniżana, a jej wpływ na bilans dwutlenku węgla – niedoszacowany.

Zespołowi z Technical University of Munich udało się opracować model o dużo większej dokładności – obejmuje on bowiem nawet obszary o wielkości zaledwie dziesięciu metrów. Pozwala on także precyzyjnie odwzorować rozmieszczenie zieleni w mieście, w tym mniejsze tereny zielone i pojedyncze drzewa. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze określenie, ile dwutlenku węgla roślinność w rzeczywistości pochłania i ile go uwalnia w przestrzeni miejskiej. „Obecne badanie pokazuje, że krajobraz roślinności miejskiej jest bardzo niejednorodny. Nasza analiza ujawnia, które obszary rzeczywiście mają wpływ na klimat” – podkreśla Jia Chen, profesor w TUM School of Computation, Information and Technology i jedna z autorek badania. 

Badacze o wpływie drzew na emisje CO2

Naukowcy podkreślają, że wyniki ich badania należy interpretować w szerszym kontekście funkcjonowania miasta. Jak zauważają, choć roślinność kompensuje średnio 2 proc. rocznych emisji, jej znaczenie wykracza poza sam ślad węglowy.

„Oczywiście wyniki muszą być rozpatrywane w szerszym kontekście. Tereny zielone oferują dodatkowe korzyści w porównaniu z innymi powierzchniami. Między innymi obniżają temperaturę w mieście latem, służą jako obszary infiltracyjne i poprawiają jakość życia” – zaznacza Chen. 

Eksperci zaznaczają, że zastosowane podczas ich badania modele mają zostać w przyszłości wdrożone także w innych miastach. Pozwoli to na dokładniejsze określenie roli miejskiej zieleni w lokalnych strategiach klimatycznych oraz planowaniu przestrzennym.

