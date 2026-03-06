Dotychczas stosowane przez naukowców modele, analizujące przepływy CO₂ w miastach, bazowały głównie na danych satelitarnych o dokładności około 500 metrów. W praktyce oznaczało to, że mniejsze parki, skwery czy pojedyncze drzewa nierzadko nie były w ogóle uwzględniane w analizach, w wyniku czego rzeczywista powierzchnia miejskiej roślinności była znacząco zaniżana, a jej wpływ na bilans dwutlenku węgla – niedoszacowany.

Zespołowi z Technical University of Munich udało się opracować model o dużo większej dokładności – obejmuje on bowiem nawet obszary o wielkości zaledwie dziesięciu metrów. Pozwala on także precyzyjnie odwzorować rozmieszczenie zieleni w mieście, w tym mniejsze tereny zielone i pojedyncze drzewa. Dzięki temu możliwe jest dokładniejsze określenie, ile dwutlenku węgla roślinność w rzeczywistości pochłania i ile go uwalnia w przestrzeni miejskiej. „Obecne badanie pokazuje, że krajobraz roślinności miejskiej jest bardzo niejednorodny. Nasza analiza ujawnia, które obszary rzeczywiście mają wpływ na klimat” – podkreśla Jia Chen, profesor w TUM School of Computation, Information and Technology i jedna z autorek badania.

Badacze o wpływie drzew na emisje CO2

Naukowcy podkreślają, że wyniki ich badania należy interpretować w szerszym kontekście funkcjonowania miasta. Jak zauważają, choć roślinność kompensuje średnio 2 proc. rocznych emisji, jej znaczenie wykracza poza sam ślad węglowy.

„Oczywiście wyniki muszą być rozpatrywane w szerszym kontekście. Tereny zielone oferują dodatkowe korzyści w porównaniu z innymi powierzchniami. Między innymi obniżają temperaturę w mieście latem, służą jako obszary infiltracyjne i poprawiają jakość życia” – zaznacza Chen.

Eksperci zaznaczają, że zastosowane podczas ich badania modele mają zostać w przyszłości wdrożone także w innych miastach. Pozwoli to na dokładniejsze określenie roli miejskiej zieleni w lokalnych strategiach klimatycznych oraz planowaniu przestrzennym.