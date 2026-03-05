Od pewnego czasu nie tylko morza południowej Europy są ich nowym terytorium łowieckim. Kilka lat temu stwierdzono też ich obecność w Morzu Bałtyckim (chodzi nie o inwazyjnego żebropława żeberkowatego) i przy okazji badań nad tamtejszą populacją dowiedziono, że żebropławy – adaptując się do lokalnych warunków – sięgają po zachowania w świecie przyrody dosyć rzadkie: kanibalizm. Otóż jeśli już spustoszą swoje otoczenie, w okresach największego głodu lub najmniej sprzyjających im warunków (np. niskiej temperatury wody w zimie), potrafią zjadać własny przychówek.

Spustoszony ekosystem Adriatyku

Nie jest to zresztą jedyna z możliwości przetrwania. Poranione, czy wręcz poszatkowane, żebropławy mogą się połączyć w jeden sprawnie działający organizm (dzieje się tak w dziewięciu na dziesięć badanych przypadków). Ba, w obliczu nieprzyjaznych warunków otoczenia, mogą też cofać się w stadiach rozwoju – np. do formy larwalnej i z powrotem.

Jak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu w Padwie oraz włoskiego Narodowego Instytutu Oceanografii i Geofizyki Stosowanej, mniej więcej dekadę temu stwierdzono gwałtowny przyrost populacji tych stworzeń w Adriatyku. Opublikowana przez nich niedawno analiza sytuacji w Lagunie Weneckiej nie pozostawia większych wątpliwości, że dla tego akwenu inwazja żebropławów stanowi śmiertelne zagrożenie. – Obecność wielkich populacji może w konsekwencji zwiększyć poważne ryzyko dla funkcjonowania całego ekosystemu Laguny – cytuje portal EuroNews Valentinę Tirelli, jedną z badaczek z Instytutu i współautorkę publikacji.

Zjawisko jest szczególnie widoczne późną wiosną i wczesną jesienią, gdy żebropławy zaczynają swoje „gody”. Panują wówczas optymalne dla nich temperatury i zasolenie, jest też pod dostatkiem pożywienia, jakiego dostarczają inne obecne tam – jeszcze – gatunki. W tym momencie zaczyna się również polowanie na ikrę i larwalne, planktoniczne stadia rozwoju małż. – Wyniki naszych badań wskazują, że od pojawienia się tego gatunku (w pobliżu Wenecji – red.) nastąpił ponad 40-procentowy spadek połowów gatunków, po które wyprawiali się rybacy – twierdzi Tirelli.

Wenecja i „amerykański najeźdźca” w Adriatyku

Ale to nie jedyny problem Wenecjan. W lokalnych wodach doszło w ciągu ostatnich kilku lat do gwałtownego wzrostu populacji krabów błękitnych. Zwykle określa się je jako „gigantyczne” (ich rozmiary mogą sięgać dwudziestu kilku centymetrów) i w rodzimych stronach – głównie na południowych wybrzeżach USA, w Luizjanie czy Maryland – stanowią część szeroko rozumianego rynku owoców morza.