Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne efekty zmian klimatu na uprawę kawy?

Które kraje produkujące kawę są najbardziej dotknięte wzrostem temperatur?

Jak zmieniająca się temperatura wpływa na odmiany kawy Arabica i Robusta?

Jakie mogą być konsekwencje wzrostu cen kawy dla konsumentów?

W jaki sposób zmiany klimatyczne wpływają na polski sektor rolniczy?

Jakie mogą być alternatywy dla tradycyjnej kawy w obliczu zmieniającej się dostępności?

Naukowcy od lat alarmują, że pogłębiający się kryzys klimatyczny negatywnie odbija się na uprawach wielu roślin, m.in. ze względu na zmieniające się wzorce pogodowe oraz zwiększenie występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak burze czy susze. Wśród gatunków najbardziej zagrożonych są kawowce – z ziaren tej rośliny powstaje jeden z najbardziej popularnych napojów na świecie. Codzienne spożycie kawy na świecie szacuje się na ponad 2 mld filiżanek.

W 2014 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w swoim Piątym Raporcie Oceniającym (AR5) prognozował, że do 2050 r. niemal połowa terenów nadających się pod uprawę kawy stanie się bezużyteczna, co doprowadzi do drastycznego spadku plonów. Najnowsza analiza potwierdza nieuchronność tych zmian.

Kawa ofiarą zmian klimatycznych. Upały niszczą uprawy

Autorzy najnowszej analizy grupy badawczej Climate Central policzyli dni, w których słupki rtęci w 25 krajach produkujących kawę przewyższały 30°C, a następnie porównali te dane z liczbą dni, które wystąpiłyby, gdyby nie zmiany klimatu.

Według ustaleń naukowców, w latach 2021-2025 najwięksi producenci kawy na świecie doświadczyli średnio o 47 więcej dni upalnych szkodliwych dla uprawy kawowców. Pięć krajów odpowiedzialnych za 75 proc. globalnej produkcji (Brazylia, Wietnam, Kolumbia, Etiopia i Indonezja) odnotowało w tym okresie średnio o 57 dni więcej takich temperatur.