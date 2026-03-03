Uprawa kawy na wyspie Jawa w Indonezji. To jeden z czołowych producentów tego surowca na świecie.
Naukowcy od lat alarmują, że pogłębiający się kryzys klimatyczny negatywnie odbija się na uprawach wielu roślin, m.in. ze względu na zmieniające się wzorce pogodowe oraz zwiększenie występowania ekstremalnych zjawisk, takich jak burze czy susze. Wśród gatunków najbardziej zagrożonych są kawowce – z ziaren tej rośliny powstaje jeden z najbardziej popularnych napojów na świecie. Codzienne spożycie kawy na świecie szacuje się na ponad 2 mld filiżanek.
W 2014 r. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) w swoim Piątym Raporcie Oceniającym (AR5) prognozował, że do 2050 r. niemal połowa terenów nadających się pod uprawę kawy stanie się bezużyteczna, co doprowadzi do drastycznego spadku plonów. Najnowsza analiza potwierdza nieuchronność tych zmian.
Autorzy najnowszej analizy grupy badawczej Climate Central policzyli dni, w których słupki rtęci w 25 krajach produkujących kawę przewyższały 30°C, a następnie porównali te dane z liczbą dni, które wystąpiłyby, gdyby nie zmiany klimatu.
Według ustaleń naukowców, w latach 2021-2025 najwięksi producenci kawy na świecie doświadczyli średnio o 47 więcej dni upalnych szkodliwych dla uprawy kawowców. Pięć krajów odpowiedzialnych za 75 proc. globalnej produkcji (Brazylia, Wietnam, Kolumbia, Etiopia i Indonezja) odnotowało w tym okresie średnio o 57 dni więcej takich temperatur.
Najbardziej dotknięty postępującymi zmianami był Salwador, w którym odnotowano aż 99 dni z upałami szkodliwymi dla upraw kawy. Największy producent kawy na świecie, Brazylia, odnotowała 70 dodatkowych dni z temperaturą powyżej 30°C, Nikaragua 77, a Tajlandia 75.
Dominującą odmianą kawy na świecie jest Arabica, dla której temperatury przekraczające 30°C są „niezwykle szkodliwe”. Dla drugiej pod względem popularności odmiany Robusta „nie są optymalne”. Wyższa temperatura nie tylko wpływa na zmniejszenie plonów i pogorszenie jakości ziaren, ale też osłabia odporność roślin na choroby.
Skutki zmian klimatu dotkną również konsumentów, którzy odczują wzrost cen kawy. Według Climate Central, niedawny wzrost cen tego surowca na świecie był „przynajmniej częściowo” spowodowany ekstremalnymi warunkami pogodowymi w regionach uprawy kawy, choć wpływ na to miały również amerykańskie cła na import z Brazylii.
Jak wynika z danych Banku Światowego, między 2023 a 2025 r. ceny ziaren kawy Arabica i Robusta wzrosły niemal dwukrotnie, osiągając w lutym 2025 r. rekordowo wysoki poziom.
Dr Paulina Sobiesiak-Penszko, prezeska zarządu Instytutu Strategii Żywnościowych „Grunt” ostrzega, że zmiany w uprawach, które wymusi kryzys klimatyczny, dotkną również polskich rolników.
– Krajowy krajobraz rolniczy będzie się stopniowo przekształcał. Ziemniaki, jedna z podstaw polskiej produkcji rolnej, należą do upraw szczególnie wrażliwych na suszę i nieregularne opady. Deficyt wody w kluczowych fazach wzrostu będzie oznaczał spadek plonów i pogorszenie jakości. Coraz częstsze fale upałów będą także wpływać na produkcję zwierzęcą, między innymi z powodu stresu cieplnego u zwierząt. W praktyce będzie to także oznaczać zmianę codziennych wyborów konsumenckich. Jeśli dostępność kawy z odległych plantacji będzie coraz bardziej zmienna, alternatywy takie jak kawa zbożowa mogą stać się nie tyle modą, ile elementem dostosowania się do nowych realiów. – mówi ekspertka.
