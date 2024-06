Korzyści dalece większe niż koszty

Przy czym jakość elementów instalacji to tylko jeden z aspektów. Specjaliści z branży wskazują, że bardzo ważnym momentem jest okres budowy. Warto tu zwrócić uwagę na to, czy wykonawca jest ubezpieczony i czy w umowie są zapisy związane z rękojmią i gwarancjami na wykonane prace oraz dostarczone komponenty. Nad całością powinien czuwać inspektor nadzoru. W okresie po oddaniu instalacji do użytku mogą ujawnić się ukryte wcześniej wady sprzętu, może też dojść do aktów wandalizmu czy kradzieży. Trzeba o tym pomyśleć zawczasu, inwestując zarówno w przeglądy zerowe, jak i – w miarę możliwości zapewniając instalacji możliwe zabezpieczenia przed działaniami przestępców. Przy czym chyba jedynym realnym remedium jest odpowiednio skonstruowane ubezpieczenie. Zwykle jest to standard, więc branżowi praktycy doradzają tylko wnikliwe sprawdzenie warunków takiej umowy oraz zastosowanych w niej wyłączeń.

Uważna praca

Poza wymienionymi powyżej istnieje też aspekt bezpieczeństwa pracy przy instalacjach OZE. Statystycznie rzecz biorąc, można by powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku bezpieczeństwo znacznie się pogorszyło: liczba wypadków w krajach G+ niemalże się podwoiła, skacząc z 868 w 2022 r. do 1679 w 2023 r. Ale to pozory. Autorzy „The G+ 2023 Incident Data Report”, w którym pojawiają się te liczby, wskazują, że przyrost liczby wypadków wydaje się być efektem wyjątkowo dynamicznego rozwoju tego rynku: w tym samym okresie instalacje OZE przepracowały o 39 proc. więcej „roboczogodzin” niż rok wcześniej.

Przede wszystkim też 1049 ze wspomnianych incydentów – bowiem nie chodzi wyłącznie o wypadki w powszechnym pojmowaniu tego terminu – miało miejsce na placu budowy, natomiast 560 na działających już farmach wiatrowych czy fotowoltaicznych. Szczególną uwagę należałoby zwrócić na operacje podnoszenia elementów instalacji oraz prowadzone na morzu manewry holowania czy wydźwignięcia ładunku. Wypadki przy pracach konserwatorskich i rutynowym utrzymaniu instalacji to 109 pozycji listy.

Co być może jeszcze ważniejsze, ubiegłoroczne statystyki pokazują, że praca przy instalacjach OZE staje się coraz bezpieczniejsza. O ile w 2022 r. mniej więcej 26 proc. incydentów wiązało się z zagrożeniem „poważnych szkód”, to w 2023 r. liczba ta spadła do 11 proc. Autorzy raportu powściągliwie zatem zalecają zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza przy realizowaniu dużych projektów – jak można przypuszczać, przede wszystkim wiatrowych, z uwagi choćby na gabaryty i złożony proces instalacji – a także stosowanie się, o ile to możliwe, do zasady „spiesz się powoli”. Przy obecnym tempie rozwoju rynku odnawialnych źródeł energii i presji na to, by nowe projekty możliwie jak najszybciej wchodziły do gry, nie będzie to proste. Ale koszty lekceważenia kwestii bezpieczeństwa są zawsze wyższe niż oszczędności wynikające z pośpiechu