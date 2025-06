Jak zauważa „National Geographic”, tworzenie największego na świecie systemu parków narodowych od podstaw – do tego w zaledwie 14 lat – to ogromne wyzwanie. Chiny nie są jednak nowicjuszem w realizacji megaprojektów – stworzyły już między innymi największą zaporę wodną, najdłuższy most czy najbardziej rozbudowaną sieć kolei dużych prędkości na świecie.

Parki narodowe w Chinach: ponad milion kilometrów kwadratowych

Dotąd Chiny utworzyły pięć parków narodowych. Łącznie zajmują one 230 tysięcy km2 i obejmują różnorodne krajobrazy – od gór przez tropikalne lasy deszczowe, lodowce, rozległe pustynie, aż po tereny podmokłe. Parki te chronią wiele unikatowych gatunków zwierząt, między innymi pandę wielką, tygrysa syberyjskiego czy słonia indyjskiego.

Parki narodowe w Chinach – jak zaznaczają władze – mają jednak ochronić nie tylko środowisko, ale i dziedzictwo kulturowe, a także wesprzeć rozwój społeczny. „Wiele z nich jest bogatych w znaczenie historyczne i kulturowe, co sprzyja ochronie tradycyjnych wiosek i miejsc historycznych” – mówi „National Geographic” prof. Aliana Leong, dziekan w Macau University of Science and Technology (MUST). Jak dodaje, parki przyczyniają się również do wzrostu lokalnych gospodarek, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju zrównoważonej turystyki. Dodatkowo pełnią funkcję edukacyjną. „Stanowią otwarte klasy, podnoszące świadomość ekologiczną i kulturową społeczeństwa” – zaznacza Leong.

Prof. Ralf Buckley z Griffith University w Australii zwraca natomiast uwagę, że choć Chiny już wcześniej miały tysiące rezerwatów przyrody, to nie spełniały kryteriów Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Nowe parki narodowe zaprojektowano zgodnie z jej wymogami – władze kraju zaznaczają, że mają one służyć przede wszystkim ochronie. „Ruch turystyczny będzie ograniczony, nie będzie też możliwości zamieszkania na ich terenie” – wskazuje Buckley. „System parków umożliwia wyznaczanie stref ścisłej ochrony w kluczowych obszarach funkcji ekologicznych, siedliskach i barierach bezpieczeństwa ekologicznego” - mówi, dodając, że dzięki temu możliwe jest zabezpieczenie długoterminowego przetrwania gatunków flagowych, takich jak panda wielka, tygrys syberyjski, lampart dalekowschodni czy słoń indyjski.