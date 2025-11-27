Kategoria – Firma: Danone

Dzięki kompleksowym, mierzalnym i długofalowym działaniom Danone nie tylko deklaruje ambitne cele ESG, lecz także realnie je wdraża, wspierając rozwój polskiego rolnictwa, ochronę środowiska i bezpieczeństwo żywnościowe.

To firma, która konsekwentnie wywiera pozytywny wpływ na społeczeństwo i planetę. Strategia zrównoważonego rozwoju „Droga Pozytywnego Wpływu” łączy ambitne cele klimatyczne, ochronę zasobów wodnych oraz praktyki regeneratywne w rolnictwie z rzeczywistym pozytywnym wpływem na ludzi i planetę.

Pomimo wyzwań związanych z pandemią Covid-19, wojną i inflacją w latach 2021–2022 polskie spółki Danone zrealizowały strategię ESG w pełnym zakresie, generując wartość dodaną dla gospodarki w wysokości 3,6 mld zł.

Przeczytaj pozostałe teksty z dorocznego raportu „Rzeczpospolitej” Walka o klimat: Nadzieja w biznesie

Kluczowym filarem działań firmy jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, realizowana w ramach ośmiu kompleksowych programów obejmujących rolnictwo, operacje bezpośrednie, opakowania, logistykę, zarządzanie portfolio oraz współpracę z partnerami biznesowymi. Polska część grupy osiągnęła znaczące wyniki – w siedmiu zakładach produkcyjnych energia pochodzi w 100 proc. ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku emisje w kraju mają zostać ograniczone o co najmniej 45 proc. w stosunku do roku 2020. Dodatkowo Danone prowadzi pionierskie działania ograniczające emisję metanu o 30 proc. w sektorze mleczarskim, wspierając rolników stosujących praktyki rolnictwa regeneratywnego. Obecnie 90 proc. mleka wykorzystywanego w polskich zakładach pochodzi z gospodarstw wdrażających takie praktyki.

Odpowiedzialność za środowisko Danone przejawia się także w działaniach związanych z wodą i odpadami. Program 4R – reduce, reuse, recycle, recover – pozwala efektywnie zarządzać zasobami wodnymi i odpadami, w tym opakowaniami. Ponad 86 proc. produktów nadaje się do recyklingu, a firma realizuje innowacyjne projekty, m.in. oczyszczanie kubków polistyrenowych w celu ich ponownego przetworzenia. W logistyce Danone zredukował emisje o 30 proc., stosując bezpośrednie dostawy, pełne wykorzystanie przestrzeni w ciężarówkach, „odchudzanie” opakowań oraz elektryczne środki transportu.

Strategia firmy obejmuje także obszar społeczny. Danone jest inicjatorem Interdyscyplinarnego Centrum Analiz i Współpracy „Żywność dla Przyszłości”, które łączy naukę, biznes i sektor zdrowia w celu tworzenia zrównoważonych rozwiązań żywieniowych. Firma przeciwdziała marnowaniu żywności poprzez współpracę z bankami żywności i aplikacją Too Good To Go. Pozostałości produkcyjne w 70 proc. wykorzystuje się jako paszę dla zwierząt, a reszta trafia do odzysku i recyklingu, w tym do produkcji biogazu.

Danone systematycznie wdraża zrównoważone rozwiązania w portfolio produktów – wprowadzając większe opakowania, produkty roślinne o niższym śladzie węglowym i redukując cukry. W ten sposób firma łączy innowacyjność, ekologię i zdrowie konsumentów, będąc wzorem odpowiedzialnego biznesu.

Kategoria – Firma: Respect Energy Holding

Respect Energy udowadnia, że nowoczesna energetyka może łączyć innowacyjność, odpowiedzialność i realny wpływ na transformację środowiskową.

To jedna z nielicznych polskich firm, które konsekwentnie budują rynek zielonej energii, stawiając jednocześnie na transparentność, zrównoważony rozwój i partnerskie relacje z przedsiębiorcami.

Firma od lat wyznacza kierunki rozwoju sektora OZE w Polsce, dostarczając w 100 proc. zieloną energię zarówno jednoosobowym działalnościom, jak i dużym zakładom przemysłowym. Elastyczne kontrakty – od umów rocznych po nawet dziesięcioletnie PPA – umożliwiają firmom skuteczne planowanie kosztów i budowanie własnej odporności energetycznej. To odpowiedzialne i długofalowe podejście, które realnie wpływa na redukcję śladu węglowego w gospodarce.

Respect Energy Holding to przykład kompleksowego podejścia do energetyki przyszłości. Grupa realizuje pełen łańcuch działań – od analizy lokalizacji, poprzez projektowanie, budowę i zarządzanie źródłami wytwórczymi, aż po produkcję, odkup i sprzedaż energii z OZE. Dzięki inwestycjom w innowacyjne technologie i algorytmy zarządzania firma zwiększa efektywność farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz magazynów energii, minimalizując wpływ na środowisko. Model ten jest nie tylko biznesowo skuteczny, ale przede wszystkim zgodny z zasadami ESG, czego dowodem jest m.in. optymalizacja największego magazynu energii w Polsce w Zawierciu – jego wydajność wzrosła aż o 48 proc., co przełożyło się na niższe koszty i wyższe bezpieczeństwo energetyczne zakładu.

Należy także zwrócić uwagę na realne efekty środowiskowe działań przedsiębiorstwa. W 2024 roku dzięki sprzedaży zielonej energii i współpracy z ponad 2 tys. producentów OZE udało się uniknąć emisji 1,92 mln ton CO2. Firma aktywnie współtworzy polski rynek OZE, zarządza portfelem własnych instalacji o mocy 282 MW, w tym największą farmą PV w Europie Środkowo-Wschodniej – w Zwartowie. Respect Energy wzmacnia niezależność energetyczną kraju i popularyzuje zieloną energię wśród firm oraz gospodarstw domowych.

Warto podkreślić, że ESG w Respect Energy nie jest sloganem, lecz strategicznym fundamentem. Strategia Zrównoważonego Rozwoju na lata 2024–2027, oparta na trzech filarach – Respect Nature, Respect People i Respect Rules – gwarantuje odpowiedzialne zarządzanie, troskę o środowisko i aktywne budowanie wartości dla społeczeństwa. Dobrowolne publikowanie raportów zrównoważonego rozwoju potwierdza przejrzystość i świadome podejście do ładu korporacyjnego.

W 2024 roku powstał projekt społeczno-edukacyjny „Czysta moc energii”, mający na celu promowanie rzetelnej wiedzy o OZE oraz budowanie świadomości proklimatycznej już od najmłodszych lat. Projekt opiera się na trzech filarach: scenariuszach zajęć dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych, rzetelnej bazie wiedzy o OZE oraz programie grantowym wspierającym inicjatywy proekologiczne.

Respect Energy to firma, która realnie przekształca polski sektor energetyczny, angażując się równocześnie w rozwój społeczny, edukację i ochronę klimatu.

Kategoria – Start-upy: Alpha Powders

Alpha Powders to start-up, który opracował i opatentował technologię tzw. sferoidyzacji i modyfikacji proszków polimerowych. Pozwala ona na produkcję tańszych, lepszych jakościowo i bardziej przyjaznych dla środowiska materiałów do druku.

Za projektem stoi Dominik Zdybał – stworzył start-up pracujący nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie produkcji addytywnej. Mowa m.in. o autorskiej technologii sferoidyzacji w celu poprawy płynności proszków, nowatorskim podejściu do pulweryzacji polimerów oraz o rozwoju nowych materiałów proszkowych dla przemysłu poligraficznego SLS.

Brzmi zawile, ale w dużym uproszczeniu utworzona w 2021 r. spółka Alpha Powders wzięła na tapetę kwestię jakości proszków polimerowych dla druku 3D. Firma z centralą w Warszawie rozwija zarówno technologię produkcji, jak i recyklingu. Twórcy innowacji twierdzą, że ich opatentowany sposób pozyskiwania wysokojakościowych mikroproszków polimerowych, o cechach niewystępujących na rynku, a jednocześnie bardzo pożądanych głównie ze względów środowiskowych, ale też użytkowych oraz ekonomicznych, charakteryzuje brak emisji szkodliwego pyłu, zwiększona zdolność do recyklingu proszku (tzw. refresh) oraz obniżona „porowatość” i wyjątkowa „sypkość”.

Taki produkt umożliwia szybki druk 3D o doskonałym odwzorowaniu geometrii. To dlatego w przypadku tej polskiej technologii mówi się, że jest „na żądanie”. Co ciekawe, firma skupia się także na opracowaniu kompaktowego urządzenia dostosowanego do potrzeb laboratoriów badawczo-rozwojowych, pracujących nad nowymi proszkami SLS.

Pomysł na biznes narodził się z prostej obserwacji branży druku 3D, gdzie panowała wyraźna dysproporcja między liczbą dostawców i producentów materiałów do najpopularniejszej formy druku, a więc filamentów dla technologii FDM, a tymi oferującymi materiały mikroproszkowe, jak SLS (technologia druku 3D, która polega na laserowym spajaniu proszku, najczęściej poliamidowego, warstwa po warstwie, tworząc trójwymiarowy obiekt).

Start-up chciał zatem stworzyć własny produkt, by zagospodarować niszę. Postawił na dostarczanie rozwiązań, które umożliwiają uzyskiwanie wysokojakościowych i wyjątkowo „czystych” mikroproszków polimerowych. Dziś jest oczywiste, że bez takich materiałów nie powstaną w przyszłości ani nowoczesne baterie, ani skuteczniejsze leki czy implanty ratujące życie. Nie bez powodu uważa się zresztą, że produkcja zaawansowanych materiałów to jeden z filarów współczesnego przemysłu – to dlatego tak mocno stawiają na nią potęgi, jak Japonia, Niemcy, USA czy Korea Południowa.

Zresztą Alpha Powders już miała okazję zaprezentować się na najwyższym pułapie – spółka uczestniczyła w World Expo 2025 Osaka, prezentując się obok innych polskich pionierów technologii, jak Saule Technologies czy bydgoska PESA.

Rynek tworzyw polimerowych wart jest niemal bilion dolarów rocznie. Segment nowoczesnych, precyzyjnych proszków o kontrolowanej granulacji i morfologii, za który wziął się Alpha Powders, to jego najwyższa półka – przyszłość druku 3D, kompozytów i farmacji. Materiały, które tworzy start-up, są kluczowe dla specjalistycznej chemii, medycyny, branży food tech, a także w kontekście produkcji past przewodzących, kosmetyków czy powłok funkcjonalnych. Choć wciąż większość produkcji z firmy Dominika Zdybały trafia do tzw. sektora wytwarzania przyrostowego, to rośnie zainteresowanie ze strony przemysłu.

Firma posiada własne zaplecze badawczo-produkcyjne, laboratoria, urządzenia demonstracyjne, a nawet zakład umożliwiający niskoskalową, ale w pełni kontrolowaną produkcję. Na rynku konkuruje, zwłaszcza w obszarze modyfikacji i precyzyjnej produkcji proszków, z największymi w tej branży firmami – ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Japonii. Na tym polu stara się budować przewagi, oferując m.in. dodatkowe funkcjonalności: mniejsze zużycie surowca, wykorzystanie odpadów, zwiększoną recyklowalność.

Alpha Powders wchodzi jednak również na obszary, które stawiają spółkę w roli gospodarza rynkowej niszy. Wśród rozwiązań, które są na tyle wyjątkowe, że start-up właściwie nie musi bać się rywali, jest tzw. technologia sucha. Nie wymaga ona użycia rozpuszczalników, cieczy czy procesu suszenia, zatem dla wielu przedsiębiorstw to atrakcyjniejsza opcja, bo z jednej strony tańsza, zaś z drugiej – gwarantująca mniejsze ryzyko zanieczyszczeń i wydatnie redukująca obciążenia dla środowiska naturalnego.

Start-up chce skalować biznes w oparciu o partnerstwa i przemysłowe franczyzy.