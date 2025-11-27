Organizacje: WWF Polska

WWF Polska od 25 lat stanowi filar ochrony przyrody w naszym kraju, łącząc działania na rzecz dzikiej fauny, ekosystemów i edukacji ekologicznej.

Począwszy od powstania Biebrzańskiego Parku Narodowego w 1993 roku, fundacja konsekwentnie rozwijała swoje programy, stając się jednym z najważniejszych graczy w ochronie środowiska w Polsce. Dzięki zaangażowaniu WWF Polska ochrona gatunków zagrożonych, takich jak ryś euroazjatycki, foka szara, niedźwiedź brunatny, wilk, żubr czy morświn, stała się systematycznym i skutecznym procesem, obejmującym monitoring populacji, reintrodukcję, wsparcie hodowlane i działania ochronne w terenie.

Fundacja nie ogranicza się jedynie do działań przyrodniczych. Dzięki programom edukacyjnym, takim jak „Program z pandą” czy „Dieta przyjazna planecie”, WWF Polska od lat kształtuje świadomość ekologiczną dzieci, młodzieży i nauczycieli, wprowadzając wartości zrównoważonego rozwoju i troski o klimat w życie codzienne. Ponad 9 tys. uczniów uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych, a niemal 1800 nauczycieli z całej Polski korzysta z narzędzi edukacyjnych fundacji, przekazując wiedzę o ochronie przyrody kolejnym pokoleniom.

Jednym z najważniejszych projektów WWF Polska jest ochrona rzek i ekosystemów wodnych. Program „Strażnicy rzek” obejmuje monitoring około 250 km rzek, identyfikowanie zagrożeń, odtwarzanie tarlisk, sadzenie drzew wzdłuż brzegów oraz przywracanie ciągłości ekologicznej poprzez usuwanie barier wodnych. Dotychczas zmapowano ponad 725 sztucznych przeszkód, co znacząco przyczynia się do odbudowy naturalnych ekosystemów i ochrony gatunków ryb. W działaniach tych aktywnie uczestniczą lokalne społeczności, co zwiększa skuteczność ochrony i promuje odpowiedzialność obywatelską.

WWF Polska odgrywa również kluczową rolę w tworzeniu i ochronie obszarów chronionych w Polsce. Dzięki koalicji z innymi organizacjami powstała „Shadow List” obszarów Natura 2000, uznana przez Komisję Europejską za najlepszą w historii Unii Europejskiej, a działania fundacji przyczyniły się do powstania ponad tysiąca obszarów chronionych, w tym Biebrzańskiego Parku Narodowego i Doliny Rospudy, czy ochrony Puszczy Białowieskiej przed nadmierną wycinką. Fundacja przywróciła naturalną retencję dolinową Odry, odtwarzając 600 ha terenów zalewowych, co zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców i poprawiło stan ekosystemów rzecznych.

Istotnym obszarem działalności WWF Polska jest ochrona gatunków morskich. Błękitny Patrol, działający od 15 lat, przeprowadził niemal 3500 interwencji na rzecz fok szarych, przywracając do zdrowia blisko 400 osobników i edukując społeczeństwo w zakresie bezpiecznego współistnienia z dziką fauną. Fundacja aktywnie przeciwdziała zagrożeniom, takim jak przyłów w sieciach rybackich czy niepokojenie zwierząt przez turystów, a także wyławia „sieci widmo” z Bałtyku – w sumie około 300 ton.

Działania WWF Polska obejmują także współpracę międzynarodową i legislacyjną. Fundacja uczestniczy w tworzeniu prawa służącego odbudowie zasobów przyrodniczych, wspiera wdrażanie konwencji CITES oraz rozwija koalicje klimatyczne, wpływając na politykę zarówno krajową, jak i unijną. Fundacja działa na rzecz zrównoważonego rolnictwa i gospodarki leśnej, tworząc standardy FSC oraz wspierając lokalne społeczności w adaptacji do zmian klimatycznych.

WWF Polska to także edukacja ekologiczna, promocja współpracy i odpowiedzialności społecznej. Organizacja integruje wolontariuszy, naukowców, przedsiębiorców i samorządy, pokazując, że ochrona przyrody jest zadaniem wspólnym i wymaga współdziałania. Fundacja działa w duchu współpracy, łącząc lokalne inicjatywy z globalnymi wyzwaniami ekologicznymi, pokazując, że troska o środowisko może i powinna iść w parze z rozwojem społecznym i gospodarczym.

Dzięki konsekwentnym, wszechstronnym i innowacyjnym działaniom WWF Polska nie tylko chroni dziką przyrodę, ale także buduje świadomość ekologiczną i wprowadza trwałe zmiany systemowe w ochronie środowiska. Działania fundacji obejmują nie tylko ochronę przyrody w Polsce, lecz także międzynarodową współpracę i edukację globalną. WWF Polska pokazuje, że ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są nie tylko możliwe, lecz także niezbędne dla przyszłych pokoleń.

Organizacje: Fundacja EkoRozwoju

Fundacja EkoRozwoju od niemal 35 lat konsekwentnie działa na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju, a jej działalność ma realny i mierzalny wpływ na środowisko naturalne oraz lokalne społeczności w Polsce i Europie.

Powstała w 1991 roku jako Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej, z inicjatywy Radosława Gawlika, koncentrowała się początkowo na ochronie wód i restytucji dolin rzecznych. Już wtedy jej założyciele rozumieli, że kondycja rzek jest odzwierciedleniem szerokich problemów ekologicznych i stanowi wskaźnik stanu całego środowiska naturalnego. Z czasem fundacja przekształciła się z organizacji lokalnej w instytucję o ogólnopolskim zasięgu, podejmując działania w całym kraju, co czyni ją istotnym partnerem zarówno dla administracji publicznej, jak i dla społeczności lokalnych.

Kluczowym obszarem działalności fundacji pozostaje ochrona wód i restytucja dolin rzecznych, działania te mają wymiar praktyczny i edukacyjny, podnosząc świadomość społeczną w zakresie znaczenia ekosystemów wodnych oraz ich roli w ochronie przed powodziami i suszą. Fundacja prowadzi projekty odtwarzania naturalnych koryt rzek, renaturyzacji terenów zalewowych oraz tworzenia ekologicznych stref buforowych, które poprawiają retencję wody i wzbogacają bioróżnorodność. Jednocześnie promuje lokalne inicjatywy, takie jak szlaki rowerowe i produkty regionalne, łącząc rozwój gospodarczy i turystyczny z potrzebami środowiska i klimatu.

Jednym z najważniejszych elementów działań fundacji jest ochrona drzew i zielonej infrastruktury w miastach i przy drogach. Organizacja prowadzi doradztwo, wydaje publikacje eksperckie, analizuje polityki miejskie, tworzy wytyczne i wspiera społeczników w walce o drzewa. Poprzez cykliczne Fora Przyjaciół Drzew integruje społeczności lokalne, edukatorów i urzędników, promując wiedzę o ochronie drzew, ich sadzeniu i pielęgnacji. Fundacja tworzy również przyjazne siedliska dla owadów i kwietne łąki, monitoruje działania administracji publicznej w zakresie ochrony przyrody oraz szkoli urzędników, nauczycieli i edukatorów, podnosząc kompetencje całych społeczności w zakresie ekologii.

Edukacja ekologiczna jest trzonem misji fundacji. W EkoCentrum Wrocław, działającym od 2013 roku, prowadzone są zajęcia integrujące różne dziedziny wiedzy – od ekologii i edukacji przyrodniczej po edukację obywatelską i antydyskryminacyjną. Programy edukacyjne fundacji mają charakter przekrojowy, angażując uczestników w praktyczne działania na rzecz środowiska, w tym sadzenie drzew, tworzenie ogrodów dydaktycznych i uczestnictwo w lokalnych projektach ekologicznych. Fundacja działa także w sferze międzynarodowej, realizując projekty od Portugalii po Gruzję, promując współpracę ponad granicami i pokazując, że działania ekologiczne mogą integrować różnorodne społeczności.

Kolejnym obszarem działań Fundacji EkoRozwoju jest wspieranie zrównoważonego rolnictwa i zdrowej diety, opartej na lokalnych i sezonowych produktach roślinnych. Fundacja organizuje platformy współpracy między rolnikami a konsumentami, edukuje w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przeciwdziała degradacji środowiska spowodowanej intensywną produkcją żywności. Działania te mają wymiar zarówno proekologiczny, jak i społeczny – promują odpowiedzialną konsumpcję, zdrowy styl życia oraz ochronę lokalnych ekosystemów.

Fundacja aktywnie uczestniczy także w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu. Współtworzy Dolnośląski Alarm Smogowy, współpracuje z samorządami i instytucjami państwowymi w zakresie polityki klimatycznej, wspiera dostęp do funduszy na transformację energetyczną i edukuje mieszkańców w zakresie efektywnego korzystania z odnawialnych źródeł energii.

Fundacja łączy praktyczne działania na rzecz środowiska z szeroką edukacją społeczną, promuje zrównoważony rozwój, chroni bioróżnorodność, wspiera sprawiedliwą transformację energetyczną i angażuje społeczności lokalne oraz międzynarodowe w działania proekologiczne. Od ochrony wód i drzew, przez tworzenie infrastruktury przyjaznej zapylaczom, po edukację i promowanie lokalnych, ekologicznych inicjatyw.