W badaniu wykazano, że pozostałości środków kontrastowych dotarły już do Morza Północnego i Bałtyckiego. „Do południowej części Morza Północnego środki kontrastowe trafiają przede wszystkim poprzez rzeki Ren, Ems, Wezerę i Łabę, ale także Tamizę” – wskazuje dr Dennis Krämer, kierownik Wydziału Analiz Gleby w Federalnym Instytucie Nauk Geologicznych i Zasobów Naturalnych w Hanowerze. „Stamtąd prądy morskie przenoszą środki kontrastowe wzdłuż niemieckiego i duńskiego wybrzeża do fiordów w południowej Norwegii, gdzie wody mieszają się z wodami Bałtyku” – wyjaśnia dr Anna-Lena Zocher, współpracująca przy badaniu.

Naukowcy wskazują, że gadolin trafia także do Bałtyku. „Wody Morza Bałtyckiego zasilane są środkami kontrastowymi między innymi przez Wisłę i Odrę, które – podobnie jak inne rzeki w Polsce i niemal w całej Europie – są zanieczyszczone antropogenicznym gadolinem” – podkreślają eksperci.

Czy środki kontrastowe w Bałtyku są niebezpieczne?

Eksperci zauważają, że bezpieczeństwo wód Morza Północnego i Bałtyku jest znaczące nie tylko pod względem ekologicznym, ale również gospodarczym. Dlatego badania będą kontynuowane.

Naukowcy sprawdzają obecnie, jak długo pozostałości środków kontrastowych rozkładają się w wodzie morskiej. Wstępne analizy sugerują, że organizmy wodne – np. małże – mogą wchłaniać środki kontrastowe. Na razie nie ma jednak dowodów na ich masowe przenikanie do łańcucha pokarmowego. „Jednak tendencja do wzrostu ilości tych substancji przedostających się do rzek i jezior, a następnie do mórz przybrzeżnych, wód gruntowych i wody pitnej, będzie się utrzymywać, a może nawet nasilać. A krytyczne surowce pochodzące z takich chemikaliów nie mają miejsca w wodzie, zwłaszcza w wodzie pitnej” – podkreśla prof. Bau, przewodzący badaniom. „Pierwiastki ziem rzadkich doskonale pokazują, jak istotne są te metale jako surowce, a jednocześnie jak duże wyzwania stwarzają dla środowiska i dostawców wody pitnej, ponieważ ich wydobycie i wykorzystanie w UE będą nieuchronnie wzrastać” – dodaje ekspert.

Naukowcy zaznaczają, że wraz z rosnącym wykorzystaniem metali ziem rzadkich na naszym kontynencie, skala zanieczyszczeń w wodach będzie się stale zwiększać. Budzi to obawy naukowców – wiązać się to będzie bowiem prawdopodobnie z nowymi wyzwaniami dla ochrony środowiska i dostawców wody.