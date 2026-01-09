W efekcie, gdy jesienią 2020 r. kończyła się kolejna „pięciolatka”, Meksykanie pospiesznie spuszczali wodę z akwenów, w których ją gromadzą po swojej stronie. Być może, gdyby nie zwycięstwo Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA i jego bardziej koncyliacyjne podejście do dyplomacji, spór o wodę z Meksykiem wybuchłby już wtedy. Administracja Bidena w końcu jednak zorientowała się, że kolejny cykl (który skończy się) nie będzie lepszy i w 2024 r. podjęła negocjacje z sąsiadami na temat zmian w wodnym traktacie. Przeciągnęły się one do wyborów i w zasadzie trwają do dziś.

Tyle że – gdyby nie liczyć grudniowych „spłat” – dług wodny Meksyku urósł już do 1,5 mld m sześc., czyli niemal czteroletniej puli wody, jaka powinna była spłynąć Rio Grande do południowych stanów USA. A Donald Trump nie zamierzał Meksykanom iść na rękę, nawet biorąc pod uwagę, że południowi sąsiedzi niemal co roku doświadczają bezprecedensowych susz.

W marcu ubiegłego roku Biały Dom zablokował przepływ wody z rzeki Kolorado do Tijuany. Meksykanie odpowiedzieli ustępstwem – uwolnili około 75 mln m sześc. wody, ale siłą rzeczy tak niewielki zasób nie usatysfakcjonował Trumpa, który finalnie zagroził Meksykanom wprowadzeniem 5-proc. cła na towary zza południowej granicy. To prawdopodobnie przeważyło szalę i meksykańska prezydent Claudia Sheinbaum ustąpiła, a administracja mogła ogłosić triumf w kolejnej wojnie. – Prezydent Trump nieustannie traktuje interesy amerykańskich rolników priorytetowo i w końcu pociągnął naszych zagranicznych partnerów do odpowiedzialności za ich zobowiązania. Raz jeszcze Ameryka jest traktowana fair – ogłosiła sekretarz rolnictwa USA, Brooke L. Rollins. – Administracji Bidena to nie obchodziło – sekundował jej na portalu X republikański senator z Teksasu, John Cornyn. – Charakterystyczne, że prezydent Biden i sekretarz (stanu w administracji Bidena – red.) Blinken nie zrobili nic, by pociągnąć Meksyk do odpowiedzialności – dowodził.

Klimat nie oszczędza Meksyku i południa USA

Sheinbaum jest jednak pod podwójną presją. Meksykańscy rolnicy powszechnie uważają, że ich kraj powinien wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z porozumienia tylko wtedy, jeśli potrzeby ich kraju zostaną zaspokojone. O ile teksańscy farmerzy mają wszelkie powody do zmartwienia – deficyt wody przekłada się na wysychanie pól, niski poziom zbiorów czy pierwsze bankructwa firm z sektora rolniczego – to ich meksykańscy odpowiednicy mogą mówić o nożu na gardle.

Pierwsza potężna susza spadła na Meksyk w 1992 r. i w wielu miejscach przeciągnęła się do 1997 r., co zaowocowało pierwszymi problemami w wodnych rozliczeniach. Ale to była dopiero uwertura do nadchodzącej klimatycznej apokalipsy. Naukowcy od kilkunastu lat typują cały region Ameryki Środkowej – w tym Meksyk – jako jeden z globalnych „hot-spotów” zmian klimatycznych. Według jednej z prognoz wzrost średniej temperatury w Meksyku, nawet w optymistycznym scenariuszu, sięgnie do 2060 r. 1,1 st. C (w pesymistycznym – 3 st. C). W perspektywie 2090 r. mówi się o wzroście od 1,3 do nawet 4,8 st. C.

Pas terytorium Meksyku wzdłuż granicy ze Stanami Zjednoczonymi skupia problemy jak soczewka. Wyższe temperatury, konsekwentnie malejący poziom wód opadowych, susze, intensywne wiatry i huragany, podnoszenie się poziomu wód na wybrzeżach, utrata plonów, zmiana w cyklach wegetacji roślin i zachowań fauny, zanikanie gatunków – w zasadzie wszystkie te konsekwencje zmian klimatycznych już w tym regionie świata wystąpiły w stopniu rzadko spotykanym gdzie indziej.