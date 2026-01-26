Program Środowiskowy ONZ zwraca uwagę na dość małe zaangażowanie sektora prywatnego w rozwiązania NbS. W 2023 r. inwestycje tego rodzaju wyniosły 23,4 mld dol., co stanowi 10 proc. całkowitych nakładów na ten cel. Jak podkreślono w raporcie, „świat biznesu i finansów nadal nie mobilizuje środków adekwatnych do rosnącej świadomości ryzyk oraz szans wynikających z ochrony ekosystemów”.

Eksperci UNEP zaznaczają, że inwestycje w rozwiązania oparte na naturze muszą wzrosnąć 2,5-krotnie, osiągając poziom 571 miliardów dol. rocznie do 2030 r.. Kwota ta odpowiada zaledwie 0,5 proc. globalnego PKB (według danych z 2024 r.), co – jak zauważono w raporcie – pokazuje, że „luka finansowa jest możliwa do zamknięcia przy odpowiednim ukierunkowaniu kapitału”.

„Jeśli podążymy za pieniędzmi, zobaczymy skalę wyzwania, które stoi przed nami. Możemy albo inwestować w niszczenie przyrody, albo napędzać jej odbudowę – nie ma drogi pośredniej” – mówi Inger Andersen, dyrektor wykonawcza UNEP. „Podczas gdy finansowanie rozwiązań opartych na naturze posuwa się naprzód bardzo powoli, szkodliwe inwestycje i subsydia gwałtownie rosną. Ten raport oferuje decydentom jasną mapę drogową, jak odwrócić ten trend i współpracować z naturą, a nie przeciwko niej” – dodaje.

„Światowe przepływy finansowe pilnie potrzebują zmiany – od degradacji środowiska ku inwestycjom w rozwiązania oparte na naturze” – zaznacza natomiast Reem Alabali-Radovan, minister ds.współpracy gospodarczej i rozwoju Niemiec. „Sektor prywatny odgrywa w tym kluczową rolę. Niemiecka polityka rozwojowa wspiera kraje partnerskie w wycenie ich kapitału naturalnego, tak aby mógł on być uwzględniany w kluczowych decyzjach politycznych. Może to wyznaczyć drogę do zrównoważonej i odpornej na przyszłość gospodarki” – podkreśla.