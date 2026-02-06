Aktualizacja: 06.02.2026 21:10 Publikacja: 06.02.2026 16:05
Amerykańska narciarka Breezy Johnson podczas treningu przed biegiem zjazdowym na igrzyskach Milano Cortina 2026.
Foto: MARCO BERTORELLO / AFP
To nie jest projekt czy jego pilotaż. To działające narzędzie, które kurorty narciarskie wykorzystują już dziś, by otwierać sezon wcześniej i redukować ryzyko – tak Antti Lauslahti, szef fińskiego startupu Snow Secure zachwala wynalazek swojej firmy. Chodzi o maty, które można rozkładać na pokrytym śniegiem terenie, dzięki czemu opady z okresu zimy mogą nawet przetrwać lato.
Z doświadczeń użytkowników wynika, że w ten sposób można zachować nawet 80 proc. pokrywy śnieżnej na stoku. Przekłada się to z kolei na znaczne obniżenie rachunku za energię: naśnieżanie stoku w okresie, gdy zaczyna się sezon, a pogoda zawodzi, jest niezwykle kosztowne. Szacuje się, że maty pozwalają ściąć te wydatki nawet do 70 proc.
Nic dziwnego zatem, że amerykański magazyn „Time” uznał fińską innowację za jeden z kluczowych wynalazków 2025 r. W ośrodkach w Ameryce Północnej i Europie, gdzie maty Finów są już w użyciu, dziś można być świadkiem osobliwego spektaklu: wraz z końcem sezonu zbiera się tam śnieg na stokach i przykrywa poliestrowymi matami.
Przykrywanie śniegu może wydawać się działalnością trywialną, ale wbrew pozorom kwestia zarządzania pokrywą śnieżną coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Kilka lat temu oszacowano „śnieżny potencjał” 21 lokalizacji, w których w ciągu ostatnich stu lat organizowano zimowe igrzyska olimpijskie. Okazało się, że do 2050 r. zaledwie cztery z nich mogłyby powtórzyć imprezę bez konieczności sztucznego naśnieżania na wielką skalę: Lake Placid (USA), Sapporo (Japonia), Lillehammer i Oslo (Norwegia). W 2080 r. na organizację igrzysk mogłoby się porwać już tylko Sapporo.
Według innej analizy – w której punktem wyjścia jest wzrost globalnych temperatur o średnio 2 st. Celsjusza do połowy stulecia – z 2234 europejskich kurortów narciarskich przeszło połowa (53 proc.) w 2050 r. będzie miała problem z deficytem śniegu. Dotknie on przede wszystkim Pirenejów (89 proc. lokalizacji), ale też Alp (ok. 33 proc.). Według „czarnego scenariusza” – wzrost temperatur o 4 st. C – kryzys ogarnie 98 proc. lokalizacji w Europie.
Teoretycznie, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tych narciarskich kurortów mają do dyspozycji nowoczesne technologie (których wykorzystanie wiąże się z kosztami rzędu 2-3,8 euro za metr kwadratowy) oraz tradycyjne sposoby przechowywania śniegu, wywodzące się często z czasów przedprzemysłowych: naziemne, podziemne, w pomieszczeniach czy odkrywkowo. W praktyce jednak nie pozwalają one na przechowanie większych ilości tego specyficznego „zasobu”. Próby zarządzania nim jednak trwają. Snow management, snow farming czy snow storage to tylko kilka z lingwistycznych prób nazwania rosnącego zapotrzebowania na zachowanie i użytkowanie zimowych opadów.
Fińskie maty to nie jedyna próba rozwiązania problemu, choć spośród dotychczas podejmowanych wydaje się najbardziej efektywna. Z opracowania „Assessing the key concerns in snow storage: a case study for China” opublikowanego dwa lata temu przez chińskich naukowców na podstawie doświadczeń z zimowych igrzysk w 2022 r. można się dowiedzieć, że eksperymentowano tam m.in. z odblaskowymi kocami oraz trocinami i słomą. Te drugie okazały się skuteczniejsze w utrzymaniu niskiej temperatury: do połowy wiosny przetrwała niecała połowa śniegu przechowywanego pod kocami i nawet do 70 proc. śniegu pod trocinami i słomą. Tyle że bardziej naturalne „środki konserwujące” zanieczyszczają śnieg, co potem znacznie utrudnia korzystanie z niego narciarzom.
Z gospodarczego punktu widzenia zarządzania śniegiem nie można bagatelizować. Branża zimowej turystyki w Europie przyniosła – tylko w 2022 r. – wpływy rzędu 180 miliardów euro. Region Europy, który moglibyśmy nazwać „alpejskim” (lub blisko z Alpami związanym), zamieszkuje 80 milionów ludzi, czyli jakieś 15 proc. całej populacji kontynentu. Administracyjnie to 48 regionów w pięciu państwach. A przecież nie chodzi wyłącznie o Alpy. Wspomniane wyżej 2234 ośrodków narciarskich rozkłada się następująco: Niemcy, gdzie zlokalizowanych jest 498 kurortów, za nimi Włochy (349), Francja (317), Austria (253), Szwecja (228), Norwegia (213), Szwajcaria (181), Finlandia (76), Słowenia (44) i Hiszpania (32). Mimo prób poszukiwania nowych, oderwanych od narciarstwa, sposobów spędzania w tych kurortach czasu, ich los w przypadku trwałego deficytu śniegu wydaje się być co najmniej niepewny.
Śnieg ma też olbrzymie znaczenie dla rolnictwa. – Im większe chłody bez pokrywy śnieżnej, tym rośliny są bardziej narażone na uszkodzenie, a nawet wymarznięcie. Przy pokrywie o grubości co najmniej 5 cm śniegu rośliny będą chronione do temperatur rzędu minus 10 czy 15 stopni Celsjusza – komentowała w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Zuzanna Sawińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z takimi – a nawet niższymi temperaturami – Polska miała do czynienia w ostatnich dniach.
Ekspertka podkreśliła też, że zimowa pokrywa śnieżna znacznie się skurczyła w ostatnich dekadach. O ile w latach 80. sięgała od 15 do 25 centymetrów i utrzymywała się od połowy listopada nawet do początku lutego, to już dekadę później było to 7-10 cm, a śnieg zaczynał znikać już w styczniu. W tym stuleciu nawet takich zim doświadczamy już coraz rzadziej: śnieg staje się zjawiskiem sporadycznym, w środku zimy trafiają się fale ciepła, kiedy temperatura przekracza poziom zera i pozostałości opadów śniegu znikają w błyskawicznym tempie.
Dla roślin uprawnych brak śniegu jest problemem podwójnym. Po pierwsze, jako naturalny zasób wody odpowiada w sporej mierze za wilgotność gleby i poziom wód gruntowych. W przypadku gwałtownej zmiany temperatury i szybkiego roztapiania się śnieżnego „zasobu” zamiast do gleby roztapiająca się woda spływa raczej do pobliskich cieków wodnych, a nie wsiąka w glebę. Przy skokach temperatury może też dojść do sytuacji, gdy zasób wytworzony w ramach świeżego opadu „ześlizgnie” się po zamarzniętym podłożu – do pobliskiej rzeki czy strumienia, albo do kanalizacji. Po drugie, jak już wspomnieliśmy, znika naturalna ochrona przed wymrożeniem plonów. Ciepły grudzień nie pozwala roślinom przygotować się do fali ostrych mrozów w kolejnych tygodniach sezonu zimowego.
Optymalny scenariusz w obecnych warunkach zakłada, że pokrywa śnieżna powinna się utrzymać mniej więcej do końca kalendarzowej zimy. – Kiedy w ciągu dnia mamy kilka stopni na plusie, a w nocy przymrozek, śnieg topi się stopniowo i jest szansa, że więcej tej wody zostanie wchłonięte do gleby, a nie spłynie rzekami, jak to dzieje się w przypadku gwałtownej odwilży – mówił w rozmowie z PAP dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN. – Byłoby jednak lepiej, gdyby ten śnieg poleżał jeszcze dłużej i zaczął topnieć dopiero gdzieś pod koniec lutego – dodawał.
Również ten ekspert zaleca „magazynowanie śniegu”, nawet w obrębie przydomowego ogrodu: zrzucenie go w jednym miejscu, w miarę możliwości jak najgrubszą warstwą, co wydłuży czas topnienia. W okresie roztopów naocznie można się przekonać, że pomimo temperatur „na plusie” tam, gdzie były największe zaspy czy gdzie gromadzono śnieg, utrzymuje się on najdłużej. Można zakładać, że w tych miejscach gleba będzie nawodniona najlepiej.
Odpowiednie administrowanie śniegiem staje się konieczne w obliczu permanentnego deficytu wody, jaki dręczy Polskę. Można tu zajrzeć np. do danych, którymi posługiwał się w zeszłym roku Karkonoski Park Narodowy: jak oszacowano, w latach 50. XX wieku z wiosennego topnienia śniegu pozyskiwano 700-800 litrów wody na metr kwadratowy gruntu. Obecnie to 250-300 litrów w optymalnych okolicznościach. A zasoby wody, jakie Karkonosze dostarczają rozciągającemu się wokół regionowi, są oceniane na 7 mln m sześc.
Marnowanie śniegu może pogłębić kryzys wodny, z jakim już mamy w Polsce do czynienia. Ubiegłoroczne statystyki jasno dowodziły, że wody ubywa: przykładowo, w lutym 2025 r. opady sięgnęły zaledwie 43 proc. normy wieloletniej, w sierpniu – 54 proc. Deszczowy lipiec (123 proc.) nie zrekompensował ubytków. W miesiącach wakacyjnych (lipiec–sierpień) wydano 111 i 124 ostrzeżeń przed suszą. Susza hydrologiczna – czyli niski stan wód w rzekach i akwenach wodnych – była widoczna gołym okiem, dodajmy, że 284 stacje hydrologiczne w Polsce odnotowały przepływ wody niższy niż średni wieloletni.
Ale – co w dyskusji o śniegu najważniejsze – nasz kraj prześladuje susza hydrogeologiczna, czyli fatalny stan wód podziemnych, w sporej mierze zasilanych roztopami. Według opublikowanej we wrześniu zeszłego roku analizy Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, w środkowej i wschodniej części Polski może zacząć brakować wody w płytszych studniach, część sieci wodociągowych może się borykać z brakiem wody. Kłopoty może odnotować aż trzynaście z szesnastu województw, ominą one niemal wyłącznie wybrzeże oraz obszary górskie.
Innymi słowy, znikanie śniegu i marnotrawienie tego, co natura nam w danym sezonie zimowym przyniosła, mogą się okazać zgubne nie tylko dla branż bezpośrednio z niego żyjących – jak turystyka i sporty zimowe. W dłuższej perspektywie będą przekładać się na kondycję rolnictwa i ceny produktów tego sektora, a w tej najbardziej odległej – na gospodarkę wodną, ceny usług wodociągowych i kanalizacyjnych oraz każdy przemysł, który w procesie produkcyjnym potrzebuje wody.
