Zarządzanie śniegiem. Rośnie nowa gałąź biznesu

Przykrywanie śniegu może wydawać się działalnością trywialną, ale wbrew pozorom kwestia zarządzania pokrywą śnieżną coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Kilka lat temu oszacowano „śnieżny potencjał” 21 lokalizacji, w których w ciągu ostatnich stu lat organizowano zimowe igrzyska olimpijskie. Okazało się, że do 2050 r. zaledwie cztery z nich mogłyby powtórzyć imprezę bez konieczności sztucznego naśnieżania na wielką skalę: Lake Placid (USA), Sapporo (Japonia), Lillehammer i Oslo (Norwegia). W 2080 r. na organizację igrzysk mogłoby się porwać już tylko Sapporo.

Według innej analizy – w której punktem wyjścia jest wzrost globalnych temperatur o średnio 2 st. Celsjusza do połowy stulecia – z 2234 europejskich kurortów narciarskich przeszło połowa (53 proc.) w 2050 r. będzie miała problem z deficytem śniegu. Dotknie on przede wszystkim Pirenejów (89 proc. lokalizacji), ale też Alp (ok. 33 proc.). Według „czarnego scenariusza” – wzrost temperatur o 4 st. C – kryzys ogarnie 98 proc. lokalizacji w Europie.

Teoretycznie, przedsiębiorcy i mieszkańcy z tych narciarskich kurortów mają do dyspozycji nowoczesne technologie (których wykorzystanie wiąże się z kosztami rzędu 2-3,8 euro za metr kwadratowy) oraz tradycyjne sposoby przechowywania śniegu, wywodzące się często z czasów przedprzemysłowych: naziemne, podziemne, w pomieszczeniach czy odkrywkowo. W praktyce jednak nie pozwalają one na przechowanie większych ilości tego specyficznego „zasobu”. Próby zarządzania nim jednak trwają. Snow management, snow farming czy snow storage to tylko kilka z lingwistycznych prób nazwania rosnącego zapotrzebowania na zachowanie i użytkowanie zimowych opadów.

Fińskie maty to nie jedyna próba rozwiązania problemu, choć spośród dotychczas podejmowanych wydaje się najbardziej efektywna. Z opracowania „Assessing the key concerns in snow storage: a case study for China” opublikowanego dwa lata temu przez chińskich naukowców na podstawie doświadczeń z zimowych igrzysk w 2022 r. można się dowiedzieć, że eksperymentowano tam m.in. z odblaskowymi kocami oraz trocinami i słomą. Te drugie okazały się skuteczniejsze w utrzymaniu niskiej temperatury: do połowy wiosny przetrwała niecała połowa śniegu przechowywanego pod kocami i nawet do 70 proc. śniegu pod trocinami i słomą. Tyle że bardziej naturalne „środki konserwujące” zanieczyszczają śnieg, co potem znacznie utrudnia korzystanie z niego narciarzom.

Turyści i rolnicy zależni od pokrywy śnieżnej

Z gospodarczego punktu widzenia zarządzania śniegiem nie można bagatelizować. Branża zimowej turystyki w Europie przyniosła – tylko w 2022 r. – wpływy rzędu 180 miliardów euro. Region Europy, który moglibyśmy nazwać „alpejskim” (lub blisko z Alpami związanym), zamieszkuje 80 milionów ludzi, czyli jakieś 15 proc. całej populacji kontynentu. Administracyjnie to 48 regionów w pięciu państwach. A przecież nie chodzi wyłącznie o Alpy. Wspomniane wyżej 2234 ośrodków narciarskich rozkłada się następująco: Niemcy, gdzie zlokalizowanych jest 498 kurortów, za nimi Włochy (349), Francja (317), Austria (253), Szwecja (228), Norwegia (213), Szwajcaria (181), Finlandia (76), Słowenia (44) i Hiszpania (32). Mimo prób poszukiwania nowych, oderwanych od narciarstwa, sposobów spędzania w tych kurortach czasu, ich los w przypadku trwałego deficytu śniegu wydaje się być co najmniej niepewny.