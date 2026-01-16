Aktualizacja: 17.01.2026 07:07 Publikacja: 16.01.2026 17:18
Projekt zakłada wycinkę drzew na terenach między innymi Ameryki Północnej (na zdjęciu Mount Denali na Alasce).
Foto: L J Ribar Unsplash
„Dziś mamy las, który pochłania mnóstwo dwutlenku węgla, następny krok to przechowywanie tego drewna w taki sposób, żeby nie spłonęło” – cytuje magazyn „New Scientist” Ulf Büntgen, badacza z Uniwersytetu Cambridge, która kieruje międzynarodowym zespołem pracującym nad koncepcją zatapiania drewna w Oceanie Arktycznym.
Zespół ten opublikował na początku roku w magazynie „Nature” wyniki swoich dociekań. Jak podkreślają autorzy artykułu, w ostatnich latach zaproponowano wiele rozwiązań i technologii dotyczących pochłaniania CO2 z atmosfery i magazynowania go w rozmaity sposób. Ale praktyczne zastosowanie tych rozwiązań, ich skuteczność w dłuższej perspektywie czy możliwości skalowania pozostają wciąż niewiadomymi. Tymczasem możliwości pochłaniania emisji przez drewno nie podlegają dyskusji.
Lasy borealne pokrywają przede wszystkim północne części Azji oraz Ameryki Północnej. Jak się szacuje, pochłaniają 100 gigaton CO2 rocznie. Ale – po pierwsze – w naturalny sposób „oddają” również pewne ilości dwutlenku węgla (choć bilans wciąż pozostaje dodatni), a – po drugie – coraz częściej stają w obliczu ryzyka pożarów, podobnie jak lasy na południu. Taki pożar oznacza oczywiście utratę wchłoniętych emisji oraz dodatkowe szkody dla środowiska naturalnego i atmosfery.
Rozwiązaniem miałoby być wycinanie drzew, szczególnie iglastych. Wycinka na powierzchni około 180 tys. km kw. – czyli około 1 proc. powierzchni zajmowanej przez lasy borealne – mogłaby co roku przyczyniać się do usunięcia gigatony CO2. Drewno należałoby jednak jeszcze spławić rzekami – tu w grę wchodzą Jenisej, Jukon, Lena, Mackenzie i Ob – do wód Oceanu Arktycznego. W ten sposób dwutlenek węgla zostałby trwale „uwięziony” w ściętych drzewach.
– Państwa nie powinny porzucać wysiłków na rzecz ograniczenia emisji z paliw kopalnych, ale biorąc pod uwagę konieczność dalszego uzyskiwania wzrostu gospodarczego, należy sięgać po dodatkowe sposoby usuwania i magazynowania CO2 z atmosfery – twierdzi jeden z członków zespołu, Miroslav Trnka z Czeskiej Akademii Nauk.
Wskazuje on, że Ocean Arktyczny oferuje optymalne warunki dla przechowywania drewna: niskie temperatury, niewielkie utlenienie i ograniczoną aktywność mikroorganizmów. Jednocześnie lasy na północy globu nie doświadczają jeszcze pożarów w takim natężeniu, jak te położone bliżej południowych regionów, ale są też na nie bardziej podatne. Umiejętne zaplanowanie wycinek miałoby redukować także to ryzyko.
Naukowcy zastrzegają, że należy jeszcze kontynuować i poszerzać badania dotyczące skutków zastosowania takiej taktyki redukowania emisji. Oczywiście, wszystko zależy też od rządów państw, na terytorium których rosną lasy borealne. O ile rząd Kanady odniósł się do pomysłu stosunkowo przychylnie, o tyle Rosja zbyła koncepcję milczeniem, a przewidywane stanowisko USA – jak wobec wszystkiego, co wiąże się z hamowaniem zmian klimatu – może być negatywne.
Innymi słowy, do decyzji jeszcze długa droga, podobnie jak w przypadku realizacji koncepcji, do których odnosi się zespół Büntgen w swoim artykule. Przypomnijmy: w ciągu ostatnich kilkunastu-kilkudziesięciu miesięcy pojawiło się wiele obiecujących technologii, np. kruszenie skał bazaltowych i rozsypywanie ich na obszarach upraw rolniczych czy zastosowanie absorbującego CO2 betonu w budownictwie.
Dane Międzynarodowej Agencji Energii nieco studzą entuzjazm, który rozgrzewa ekspertów z agencji szacujących rynkowe perspektywy. Z ich danych wynika, że dotychczasowy wzrost liczby i „mocy przerobowych” już istniejących instalacji tego typu sięga 50 mln ton CO2 rocznie, rozwijając się bardzo powoli. Dopiero kolejne lata mogą przynieść wyższe tempo rozwoju tego rynku: Agencja zakłada, że do końca dekady za pomocą rozmaitych technologii wychwytywania możemy usuwać z atmosfery około 430 mln ton CO2. To wciąż niewiele, ale może wraz z upływem kolejnych lat konieczność wycinania lasów borealnych byłaby mniej paląca.
