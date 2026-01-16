Rozwiązaniem miałoby być wycinanie drzew, szczególnie iglastych. Wycinka na powierzchni około 180 tys. km kw. – czyli około 1 proc. powierzchni zajmowanej przez lasy borealne – mogłaby co roku przyczyniać się do usunięcia gigatony CO2. Drewno należałoby jednak jeszcze spławić rzekami – tu w grę wchodzą Jenisej, Jukon, Lena, Mackenzie i Ob – do wód Oceanu Arktycznego. W ten sposób dwutlenek węgla zostałby trwale „uwięziony” w ściętych drzewach.

– Państwa nie powinny porzucać wysiłków na rzecz ograniczenia emisji z paliw kopalnych, ale biorąc pod uwagę konieczność dalszego uzyskiwania wzrostu gospodarczego, należy sięgać po dodatkowe sposoby usuwania i magazynowania CO2 z atmosfery – twierdzi jeden z członków zespołu, Miroslav Trnka z Czeskiej Akademii Nauk.

Wskazuje on, że Ocean Arktyczny oferuje optymalne warunki dla przechowywania drewna: niskie temperatury, niewielkie utlenienie i ograniczoną aktywność mikroorganizmów. Jednocześnie lasy na północy globu nie doświadczają jeszcze pożarów w takim natężeniu, jak te położone bliżej południowych regionów, ale są też na nie bardziej podatne. Umiejętne zaplanowanie wycinek miałoby redukować także to ryzyko.

Rynek wychwytywania CO2 rozwija się powoli

Naukowcy zastrzegają, że należy jeszcze kontynuować i poszerzać badania dotyczące skutków zastosowania takiej taktyki redukowania emisji. Oczywiście, wszystko zależy też od rządów państw, na terytorium których rosną lasy borealne. O ile rząd Kanady odniósł się do pomysłu stosunkowo przychylnie, o tyle Rosja zbyła koncepcję milczeniem, a przewidywane stanowisko USA – jak wobec wszystkiego, co wiąże się z hamowaniem zmian klimatu – może być negatywne.

Innymi słowy, do decyzji jeszcze długa droga, podobnie jak w przypadku realizacji koncepcji, do których odnosi się zespół Büntgen w swoim artykule. Przypomnijmy: w ciągu ostatnich kilkunastu-kilkudziesięciu miesięcy pojawiło się wiele obiecujących technologii, np. kruszenie skał bazaltowych i rozsypywanie ich na obszarach upraw rolniczych czy zastosowanie absorbującego CO2 betonu w budownictwie.