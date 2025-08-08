Składa się on z trzech etapów: w pierwszym – na bazie danych pozyskiwanych z monitoringu emisji – następuje symulacja dwóch scenariuszy. Jeden to w gruncie rzeczy odtworzenie realnych procesów klimatycznych, jakie miały miejsce w określonym czasie. Drugi to hipotetyczny scenariusz wydarzeń w sytuacji, gdyby emisje konkretnej firmy nie miały wtedy miejsca. Różnica jest przekładana na wzrost temperatur w tymże, określonym czasie, co pozwala przypisać konkretnej puli emisji określoną część wzrostu temperatur.

W drugim etapie model łączy za pomocą metod statystycznych ów wzrost temperatur z intensywnością fal upałów na określonym terenie. Innymi słowy, można stwierdzić o ile gorętsze było w danym miejscu pięć czy dziesięć najgorętszych dni roku – i jak bardzo wpłynęła na ten roczny rekord pula emisji, za którą stoi konkretny koncern. Na ostatnim etapie scenariusz szacuje ekonomiczne skutki intensywnych upałów – czy to za sprawą zredukowanej produktywności w firmach, czy też wyceniając utracone plony w rolnictwie – i przypisuje im konkretną wartość wyrażoną w dolarach.

Wielkie koszty szkód powodowanych przez emisje CO2

Bazując na swoim modelu badacze „wycenili” szkody, jakie spowodowały emisje amerykańskiego koncernu Chevron na kwotę od 791 mld dolarów do 3,6 bln dol. w latach 1991-2020. – W szczególności uderzyło to w regiony tropikalne najmniej odpowiedzialne za globalne ocieplenie – wskazują Callahan i Mankin. W szerszym ujęciu 111 globalnych koncernów z branży paliwowej – od ropy i gazu po węgiel – miało zubożyć światową gospodarksę w ciągu tych trzech dekad o 28 bln dolarów.

Jak widać z powyższego, pobieżnego opisu, opracowany na uczelni Darthmouth College model pozwala nieco precyzyjniej wskazać, do jakich zmian przyczyniła się konkretna firma. Ale też szacunki ekonomiczne tworzone na jego bazie mogą być uznane za spekulatywne. Zapewne można by się spierać, czy bez ropy, gazu i węgla ekonomiczne straty nie okazałyby się porównywalne. O tym jednak przekonamy się, jeśli rzeczywiście prawnicy spróbują sięgnąć po model Callahana i Mankina.

A okazji nie zabraknie. W ciągu ostatniej dekady złożono blisko ćwierć tysiąca pozwów przeciw gigantom z branży paliw kopalnych. W nielicznych przypadkach, gdzie już zapadły decyzje, pozew został oddalony z braku możliwości udowodnienia bezpośredniego związku między emisjami danej firmy, a ich wpływem na konkretne zjawiska pogodowe. Jeśli prawnicy zdecydują się sięgnąć po rozwiązanie z Darthmouth College, ich przeciwnicy będą musieli podważyć wiarygodność schematu – i dopiero wtedy zrobi się ciekawie. Być może ostateczną korzyścią będzie wyprocowywanie coraz bardziej precyzyjnych schematów przekładania emisji na dobrostan klimatu.