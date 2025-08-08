W Chinach zakończono realizację ostatniego etapu jednego z najbardziej ambitnych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat w tym kraju – budowy pierścienia energetycznego wokół Kotliny Kaszgarskiej, znajdującej się w regionie autonomicznym Xinjiang zamieszkałym przez Ujgurów, ludność pochodzenia tureckiego. Inwestycja przez niemal 15 lat realizowana była w niezwykle trudnych warunkach.

Projekt zakładał budowę linii przesyłu energii elektrycznej najwyższego napięcia o długości 4197 km wokół kotliny, na terenie której znajduje się pustynia Takla Makan. Ma ona powierzchnię około 337 000 km kwadratowych, to druga co do wielkości pustynia w Chinach.

Pętla energetyczna: nowa inwestycja w Chinach

Zamknięcie ostatniego etapu budowy linii przesyłu energii o napięciu 750 kilowoltów oznacza utworzenie największej tego typu instalacji w ChRL. Firma State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. – odpowiadająca za inwestycję – poinformowała, że projekt ma zostać w pełni uruchomiony w listopadzie 2025 roku. Chińskie media zauważają, że gigantyczny system, o długości ponad 4 tysięcy kilometrów, stanie się niebawem integralną częścią regionalnej sieci elektroenergetycznej południowego Xinjiangu.

Projekt – jak zaznacza państwowa agencja informacyjna Xinhua – obejmuje budowę blisko 10 tysięcy wież przesyłowych oraz dziewięciu stacji transformatorowych. Infrastruktura ta umożliwia zbieranie energii pochodzącej z różnych źródeł odnawialnych – wiatrowych, słonecznych, geotermalnych oraz wodnych – a następnie przekształcanie napięcia i przesyłanie energii do odbiorców.