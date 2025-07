– Zmiany klimatu niosą ze sobą nagłe i egzystencjalne zagrożenie – podkreślił na wstępie swojego wystąpienia w środę Yuji Iwasawa, sędzia haskiego trybunału. Jak dodał, są one skutkiem powodowanych przez człowieka emisji, które nie ograniczają się do terytorium danego kraju, zatem nie sposób argumentować tu, że to wewnętrzna sprawa danego państwa.

Reklama Reklama

Rozstrzygnięcie trybunału ma charakter niezobowiązującej opinii, więc trudno mówić o jego bezpośrednich konsekwencjach. Sformułowano ją wskutek nalegań państw rozwijających się, które najmocniej odczuwają konsekwencje globalnego ocieplenia – a nie mogą wyegzekwować od krajów silnych i bogatych odpowiedniego wsparcia lub rekompensat. Eksperci, którzy komentowali decyzję sądu w Hadze, podkreślają, że może ona otwierać poszkodowanym drogę do składania pozwów przeciw emitentom gazów cieplarnianych i domagania się od nich odszkodowań.

Trybunał w Hadze o zmianach klimatu: To nie wewnętrzna sprawa państw

Ma to swoje silne uzasadnienie w argumentacji Trybunału, gdyż po wstępie charakteryzującym zmiany klimatyczne jako egzystencjalne zagrożenie o charakterze transgranicznym, haski sąd podkreślił też, że państwa przystępują do porozumień klimatycznych, w ich ramach podejmują pewne zobowiązania do redukcji emisji i powinny się z tych zobowiązań wywiązać, jak z wszystkich innych – zaniechanie takiego postępowania czy niedopełnienie zobowiązań jest naruszeniem prawa międzynarodowego.

Taka interpretacja wpisuje się w dyskusję, jaka toczy się na forach organizacji międzynarodowych odnośnie odpowiedzialności poszczególnych państw czy regionów świata za kryzys klimatyczny – a także spory o międzynarodowy fundusz, na który miałyby się zrzucić przede wszystkim państwa odpowiedzialne za emisje, a pieniądze byłyby wykorzystane na potrzeby tych krajów lub regionów, które doświadczają największych konsekwencji zmian klimatycznych, a nie stać ich na uporanie się ze skutkami kataklizmów lub na budowanie stosownej odporności.