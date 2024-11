Pudełka coraz częściej stają się ważniejsze od ich zawartości

W oficjalnej statystyce niemal 6 mln ton to jednorazowe opakowania z papieru i tektury – w tym segmencie opakowań wielorazowych było zaledwie nieco ponad 32 tys. ton.

„Jednorazowość” dobrze opisuje też segment opakowań z tworzyw sztucznych – tu wagowo odpady przebiły próg 3 mln ton, z czego 69 tys. ton stanowiły opakowania wielorazowe. Jedyną kategorią z przewagą wielorazowości były opakowania drewniane (2,5 mln ton do 2,1 mln ton opakowań jednorazowego użytku).

Wyścig innowacyjnych rozwiązań

Z tego też powodu właściwie każdą innowację w segmencie produkcji opakowań, która zmierzałaby do zmniejszenia obciążenia, jakim są opakowania dla środowiska naturalnego i systemów gospodarki odpadami, należałoby traktować jak potencjalne rzucenie koła ratunkowego planecie. Dodatkowo co najmniej dwóch na trzech konsumentów zaczyna zwracać uwagę na kwestie ekologiczności opakowań. Nie jest to dla nich oczywiście czynnik krytyczny, zwłaszcza gdy mają do czynienia z polowaniami na okazje. Ale jego znaczenie stopniowo rośnie: w końcu to końcowego odbiorcę zostawiamy z opakowaniowym odpadem i odpowiedzialnością za jego dalszy los.

Na szczęście, stopniowo przybywa propozycji rozwiązania (cząstkowego, bo za całościowe należałby się chyba Nobel) problemów. Pomysły w tym obszarze bywają rozmaite – jedne polegają na drobnych modyfikacjach istniejących rozwiązań, inne próbują wywracać stolik.

Taką rewolucję obiecuje np. szkocki start-up HUID. W październiku jego twórcy – na co dzień współpracujący z National Manufacturing Institute Scotland oraz Advanced Materials Research Laboratory uniwersytetu w Strathclyde – zaprezentowali światu dwa produkty: substytut tektury i papieru o nazwie pyber oraz analogiczny substytut folii LDPE i PE o nazwie cellofil. Rewolucją zaś jest to, że oba te produkty powstały z łupin oraz resztek... cebuli. Przynajmniej na poziomie owych pokazanych prototypów wydaje się, że nowatorskie produkty nie ustępują tradycyjnym odpowiednikom trwałością, a na dodatek mają właściwości antybakteryjne, co ma znaczenie z punktu widzenia wydłużenia terminu przetrzymywania żywności.

Lista arcyciekawych pomysłów na pozbycie się puszki Pandory – jak moglibyśmy zbiorczo nazwać współczesne problemy z opakowaniami – jest oczywiście znacznie dłuższa. Są na niej choćby butelki PET przeznaczone dla przemysłu kosmetycznego. Takie opakowania przedstawił ostatniego lata start-up SEA ME GmbH, współpracujący ze specjalistami ds. recyklingu opakowań ALPLA oraz w oparciu o system zbiórki Zerooo. 300-mililitrowe butelki na szampon, żele pod prysznic, detergenty, balsamy do ciała, pasty i płyny do pielęgnacji zębów są w pełni ustandaryzowane, mają grawerowany laserowo kod matrycy danych 2D z informacjami o obiegu opakowania – i są objęte kaucją wynoszącą pół euro za sztukę.