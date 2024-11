Meble z łopat turbin i kosmetyki z czerstwego chleba ratują świat

Niezależnie od regulacji wiele globalnych koncernów świadomie pochyla się nad takimi rozwiązaniami, dążąc do zrównoważonego zarządzania. A to oznacza, że popyt na projekty cyrkularne powinien rosnąć. Przykład daje choćby Toyota Motor Europe (TME) – firma ogłosiła rozpoczęcie naboru do II edycji Toyota Open Labs, programu, który ma wspierać właśnie rozwój innowacyjnych przedsięwzięć z naciskiem na technologie niskoemisyjne i ekologiczne. – Aby sprostać wyzwaniom stojącym przed społeczeństwem, dążymy do zrównoważonego zarządzania energią oraz rozwijamy model biznesowy obiegu cyrkularnego. Nie możemy tego osiągnąć sami. Chcemy współpracować z najbardziej utalentowanymi osobami nad najlepszymi technologiami – argumentuje Leon Van Der Merwe, wiceprezes TME, kierujący segmentem Circular Economy & Energy Business.

A takich nowatorskich technologii nie brakuje, czego przykładem może być Canvus. To wyjątkowy start-up z Ohio w USA, który wziął się za przetwarzanie łopat wirników turbin wiatrowych. O ile metalowe wieże można bez większych problemów poddać recyklingowi, to z elementami wirnika nie jest już tak łatwo – to bowiem mieszanka włókna szklanego, drewna i plastiku. Składowanie takich części to też wyzwanie. Jedna łopata ma długość równą rozpiętości skrzydeł dużego komercyjnego odrzutowca, takiego jak Boeing 747. Co więcej, turbiny morskie mogą być nawet dwukrotnie dłuższe od tych lądowych. Jak wynika z szacunków, do 2050 r. na całym świecie może zalegać ponad 40 mln ton tego typu odpadów. Niektóre firmy zajmujące się recyklingiem mielą ostrza na mieszankę, którą można wykorzystać do produkcji cementu, ale Canvus poszedł krok dalej. Firma założona przez Parkera Kowalskiego tworzy z łopat meble zewnętrzne, które można ustawiać w przestrzeni publicznej. Chodzi o ławki, donice czy tzw. meble piknikowe. Nowatorski koncept spotkał się z dużym zainteresowaniem (start-up otrzymuje łopaty turbin z całych Stanów Zjednoczonych).

Polskie pomysły przyciągają uwagę

Polskie start-upy również mają wiele pomysłów, które są w stanie napędzić i unowocześnić gospodarkę obiegu zamkniętego, a jednym z najbardziej oryginalnych projektów jest Rebread. Biznes założony przez właścicieli rzemieślniczej piekarni w Krakowie Katarzynę Młynarczyk i Bartłomieja Raka koncentruje się na zagospodarowaniu czerstwego pieczywa. To było wcześniej wyrzucane, ale – dzięki Rebread – znalazło nowe zastosowanie. Spółka postanowiła użyć je np. w produkcji opakowań, naczyń, a nawet kosmetyków. Innowacyjna linia kosmetyków wykorzystuje nadwyżki chleba i przyczynia się do ograniczenia marnotrawstwa żywności w przemyśle spożywczym, oferując jednocześnie ekologiczne produkty o wyjątkowych właściwościach dla skóry. Tak więc peeling olejowy na bazie czerstwego chleba pod marką Floura to środek złuszczający, dający dodatkowo aromat chleba (drobinki chleba delikatnie złuszczają martwe komórki naskórka, jednocześnie wspierając naturalną barierę hydrolipidową skóry).

Czerstwe pieczywo z piekarni nie musi trafić na śmietnik. Polacy rozwijają projekt, który zamienia je w opakowania, a nawet kosmetyki Foto: adobestock

Interesujący jest także koncept rozwijany przez inny polski start-up – Waterly. Firma z Suwałk opracowała nowatorski, autonomiczny system monitorowania jakości wód, którego podstawą są nowoczesne boje pomiarowe. Za ich pośrednictwem możliwa jest analiza natlenienia, zakwaszenia czy zasolenia danego akwenu. Boje, odporne na każdy rodzaj warunków atmosferycznych, zasilane energią słoneczną i wyposażone w zaawansowane sensory, regularnie monitorują też takie parametry, jak mętność, temperatura i przewodność. Bezobsługowe boje, odporne na zmienne warunki pogodowe, działają nawet w miejscach, gdzie tradycyjny zasięg sieci GSM jest niedostępny. W obliczu kryzysu związanego z ilością i jakością wody projekt trafia w zapotrzebowanie. A dzięki niemu wyeliminowano konieczność wykonywania jednorazowych testów wody, co ogranicza konieczność zużycia wielu materiałów.