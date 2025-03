Gospodarka obiegu zamkniętego. Czy polskie firmy są gotowe na transformację?

Gospodarka cyrkularna to jeden z kluczowych trendów we współczesnym biznesie. Wciąż jednak wiele firm stoi przed wyzwaniami związanymi z wprowadzeniem w życie nowego modelu działania. Z badania „Potencjał gospodarki obiegu zamkniętego. Wykorzystanie surowców wtórnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne”, opracowanego przez Politykę Insight we współpracy ze Stena Recycling wynika, że zaledwie 37% ankietowanych firm deklaruje działania związane z GOZ, podczas gdy 63% nie podejmuje takich inicjatyw.

Najczęstsze praktyki wdrażane przez firmy to ponowne wykorzystanie odpadów i opakowań (45,7%) oraz segregacja odpadów/śmieci (26,3%). Recykling stosuje jedynie 14,3% badanych. Czy polskie firmy są gotowe na transformację w kierunku GOZ i jakie wyzwania stoją przed biznesem? O tym rozmawiamy z Aleksandrą Surdykowską, Head of Marketing Communications & ESG w firmie Stena Recycling.

Czy polskie przedsiębiorstwa są gotowe na transformację w kierunku cyrkularnych modeli biznesowych? Jakie zmiany są kluczowe, aby stało się to powszechne?

Kluczowe dla firm i ich rozwoju w tym kierunku jest mówiąc wprost, „przemyślenie biznesu” i redefinicja jego założeń. Firmy muszą strategiczne spojrzeć na swoją działalność i zastanowić się czy to, jak dziś działają, będzie konkurencyjne za kilka lat, zgodne z nowymi trendami i zgodne z nowymi wymaganiami, także związanymi z GOZ.