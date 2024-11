Trudny rok dla ROP w Polsce

Trudny finał

Długo zastanawiano się, czy w ogóle otwierać prace nad nowelizacją – ze strachu, że to otworzy puszkę Pandory pełną poprawek niezgodnych z interesem publicznym. I tak się wreszcie też wydarzyło, gdy Ministerstwo Klimatu i Środowiska – po zbyt długich konsultacjach – przekazało ustawę do KPRM. Tam akt prawny utknął wstrzymany pierwotnie przez katastrofalną powódź na południu Polski. To wzbudziło nadzieje części samorządów, że w ostatniej chwili można jeszcze coś ugrać, zwłaszcza „odzyskać” dla nich (oraz wspierających ich prace części firm odpadowych) nieodebraną kaucję, która zgodnie z obecną ustawą – a także, co ważniejsze, dyrektywą – ma trafiać do operatorów, by obniżać koszty funkcjonowania systemu kaucyjnego. Rosło jednak ryzyko, że nowelizacja do Sejmu w ogóle by nie trafiła, a ustawa wprowadzająca system kaucyjny mogła zostać uchylona przy okazji wprowadzania dowolnej innej. Takie sygnały docierały z KPRM do rynku.

– Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie każdy z państwa będzie w 100 proc. usatysfakcjonowany, ale dla mnie to też oznaka, że jeśli na koniec żadna strona w jakiś sposób nie jest w pełni zadowolona, to znaczy, że wypracowaliśmy konsensus – mówiła Anita Sowińska, wiceminister klimatu i środowiska, 19 listopada na spotkaniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Odpowiedzialna za ustawę minister podkreśliła, że resort uszczelnił system i usprawnił jego działanie. Chodzi między innymi o problem, który jako pierwszy opisała „Rzeczpospolita”: operatorzy sprzedawali minimalne ilości napojów, tyle, by móc się tym wykazać przed ministerstwem, celowały w tym spółki z branży przetwórstwa odpadów. Ministerstwo nie miało nawet jak zapytać ich o wielkość sprzedaży ani gdzie te napoje trafiają do dystrybucji, pierwsza wersja ustawy nie tylko zachęcała wręcz do obchodzenia tego wymogu, to jeszcze nie dawała resortowi możliwości odebrania licencji, jeśli operator nie spełniałby wymagań. Ale jednak głównym problemem polskiego systemu kaucyjnego pozostaje ogromne rozdrobnienie rynku, ponieważ jeszcze minister Jacek Ozdoba (PiS) wprowadził liczbę mnogą operatorów zamiast postulowanego monopolu. A po wyborach nowe kierownictwo resortu się z tego, niestety, nie wycofało. W efekcie operatorów będzie prawdopodobnie ośmiu, a nieoficjalnie zastanawia się nad tym jeszcze jeden producent żywności. Do tego „powodu niezadowolenia” minister się nie odniosła.

Poprawki nie zmienią w znaczący sposób systemu. – Jesteśmy w stanie przyjąć poprawkę dotyczącą czasu na dokonanie rozliczeń finansowych pomiędzy wprowadzającym a operatorem. Będzie też poprawka umożliwiająca zawieranie umów w formie dokumentowej, poprawka gwarantująca, że operator odbierający od jednostek handlu i innych podmiotów zebrane opakowania musi zwrócić im wypłaconą kaucję. Kolejna dotyczy dwumiesięcznego okresu przejściowego na opakowania nienależące do systemu kaucyjnego, by nie narażać wprowadzających na ryzyko niszczenia opakowań. Przychylamy się też do poprawek legislacyjnych czy poprawki przesuwającej obowiązek zawierania umów przez sklepy na 1 października, to wszystko, dziękuję bardzo – potwierdziła w ten lapidarny sposób minister Sowińska przeniesienie startu systemu ze stycznia na październik po miesiącach zapewnień, że jednak system ruszy od nowego roku.

Posłanka Gabriela Lenartowicz przypomniała, że to nie koniec budowy tego systemu i część frakcji dziś nim nieobjętych może do niego wejść w przyszłości. – Wyzwaniem jest też rozszerzenie tego systemu na inne strumienie odpadów opakowaniowych, a także na regulacje związane z całym pakietem odpadowym, między innymi z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, nad czym obecnie trwają prace w resorcie – mówiła Lenartowicz podczas posiedzenia tej samej podkomisji.

Uwagi racjonalizatorskie były zgłaszane do ostatniej chwili, mimo że prace nad ustawą kaucyjną trwają już około dwóch lat, nawet na spotkaniu podkomisji nadzwyczajnej – do głosu doszedł tam choćby przedstawiciel aptek z uprzejmą prośbą, by wyłączyć z systemu kaucyjnego apteki.