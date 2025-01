Muchy przegrają ze zmianami klimatu? Nowe ustalenia badaczy

Zmiany klimatu zagrażają muchom. Co to oznacza?

Wyniki badania wskazują, że pszczoły są w stanie znosić temperatury o średnio 2,3 stopnia Celsjusza wyższe niż muchy. Co więcej, tolerancja cieplna pszczół zmienia się w zależności od pory dnia – okazuje się, że te żywiące się rano w chłodniejszych warunkach mają wyższą tolerancję na ciepło niż te aktywne w cieplejsze popołudnia.

Zespół badaczy odkrył także, że owady z obszarów wysokogórskich w tropikach – takich jak Cajicá w Kolumbii – miały tolerancję na ciepło niższą niż ich odpowiedniki z regionów subtropikalnych, takich jak Kalifornia czy Teksas. Oznacza to, że owady żyjące w chłodniejszych i wysoko położonych siedliskach mogą być bardziej narażone na choćby niewielkie wzrosty temperatur.

„W środowiskach wysokogórskich i subarktycznych muchy są głównymi zapylaczami” – zauważa López-Uribe. „Nasze badanie pokazuje, że w wyniku ocieplenia klimatu całe regiony mogą utracić swoich głównych zapylaczy. Może to mieć katastrofalne skutki dla tych ekosystemów” - zaznacza.

Eksperci zauważają, że ich badanie przeprowadzone zostało w dość niecodziennych warunkach, bo w czasie pandemii COVID-19. Swoje prace prowadzili oni więc w swoich ojczystych krajach, korzystając z domowych laboratoriów. López-Uribe wskazuje, że pozwoliło to na zebranie danych na temat owadów z całej Ameryki. "Wysyłaliśmy niezbędny sprzęt do studentów przebywających w USA i Ameryce Południowej" – mówi. "Zbierali oni dane w swoich domach, korzystając z kuchni, aby badać ekologię termiczną owadów. Był to skuteczny międzynarodowy projekt badawczy, mimo braku możliwości podróży” – dodaje.

Co z przyszłością much? Naukowcy zaniepokojeni

Zapylanie przez muchy – znane również jako miofilia – to metoda rozmnażania roślin ułatwiana przez różne gatunki much. W przeciwieństwie do pszczół – wyposażonych w wyspecjalizowane struktury do zbierania i transportu pyłku – muchy nieumyślnie pomagają roślinom w procesie zapylania. Odwiedzając kwiaty w poszukiwaniu pożywienia – takiego jak nektar lub rozkładająca się materia organiczna – przenoszą one pyłek z jednego kwiatu na drugi. To, dość przypadkowe, zapylanie przyczynia się do różnorodności genetycznej i sukcesu reprodukcyjnego różnych gatunków roślin. Wiele roślin rozwinęło już nawet specyficzne adaptacje, aby przyciągać muchy jako zapylacze – obejmują one między innymi unikatowe kolory, kształty i zapachy, które odpowiadają preferencjom różnych gatunków tych owadów.