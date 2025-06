Teraz ściśle chroniony gatunek czarnej pszczoły zaobserwowali także przyrodnicy w Roztoczańskim Parku Narodowym.

„Czarna pszczoła” w Polsce. Czy jest groźna?

Dział Monitoringu i Nauki Roztoczańskiego Parku Narodowego opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowano, że zadrzechnia fioletowa po raz kolejny widziana była w Polsce.

„Ostatniego dnia maja – w końcu ciepłego i burzowego, w naszym (roztoczańskim) urokliwym zakątku – w śródleśnej osadzie we Floriance, namierzyliśmy entomologiczną osobliwość i faunistyczną rzadkość – zadrzechnię fioletową, nazywaną czasem czarną pszczołą” – czytamy we wpisie opublikowanym na Facebooku. „Ten uważany do niedawna za wymarły w Polsce owad, odzyskuje lub zdobywa nowe tereny. Absolutnie nieinwazyjny, całkowicie niegroźny, lubi kwietne łąki oraz martwe, próchniejące drzewa. A że jednego i drugiego w Parku mamy pod dostatkiem – to i mamy nowy gatunek owada w Roztoczańskim Parku Narodowym” – dodano. „Wypatrujcie tą ciemnofioletową, naprawdę okazałą i robiącą wrażenie ‚bambaryłę' i dzielcie się swoimi obserwacjami. Wiele gatunków wokół nas zanika, a okazji do śledzenia powrotów gatunków wymarłych – będzie z pewnością niewiele” – zaznaczono.

Eksperci podkreślają, że by przetrwać, owad ten potrzebuje zachowania starodrzewów – przede wszystkim drzew suchych. Są oni zdania, że „czarna pszczoła” zniknęła wcześniej właśnie z tego powodu – doprowadziło do tego zanikanie spróchniałych drzew, w których owady zakładają gniazda. Owad powrócić mógł jednak także do Polski między innymi w związku z postępującym ociepleniem klimatu.

Badacze zaznaczają, że czarne pszczoły nie są agresywne – chyba, że starają się ochronić swoje gniazdo. Jak podkreślają, warto włączyć się w ich ochronę w swoim najbliższym otoczeniu. Ale jak to zrobić?