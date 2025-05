„Dla mnie to 326 gatunek w Polsce i 287 samodzielnie znaleziony. Jako, że jest to ptak zalatujący z ameryki północnej to nie ma wielu stwierdzeń w Europie, ich liczba oscyluje między 10, a 15. Z niecierpliwością czekam na artykuł w Dutch Birding, w którym mają zostać uporządkowane te pojawy. Tymczasem trzeba ruszać w teren!” – podkreślił Łukasz Janocha, jeden z mężczyzn, którzy zaobserwowali ptaka. „Jest to jedynka dla Polski, nowy gatunek na liście ptaków stwierdzonych w Polsce!! Spełniło się właśnie moje największe marzenie, o którym myślałem zdmuchując świeczki na torcie lub wrzucając monety do fontann” – dodał Antoni Karolak, drugi z obserwatorów.

Rezerwat Beka, w którym zaobserwowano niezwykłego ptaka, to jedno z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce – to dom dla ponad 200 gatunków ptaków. Jego unikalny mikroklimat i bogactwo terenów sprawiły prawdopodobnie, że pojawił się tam żuraw kanadyjski, który przez kilka dni żerował na terenach podmokłych.

Jak wygląda i gdzie występuje żuraw kanadyjski?

Żuraw kanadyjski to ptak o szaro-brązowym upierzeniu, rozpiętości skrzydeł przekraczającej dwa metry i charakterystycznej czerwonej „czapeczce” na głowie. Jego długie, ciemne nogi w locie trzymane są wyciągnięte, długa szyja zaś wyprostowana. Młode ptaki nie mają czerwonej czapeczki na głowie, upierzenie wierzchu ciała jest brązowawe, a od spodu – szare.