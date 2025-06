Obrońcy klimatu i inwestycje w gigantów branży paliwowej

Wygląda jednak na to, że Quadrature nie jest takim proklimatycznym wehikułem, jak mogłoby się wydawać, gdyby sądzić po działalności należącej do firmy fundacji. Dwa lata temu brytyjski dziennik „The Guardian” zajrzał do dokumentów złożonych przez fundusz w amerykańskiej Securities and Exchange Commission i znalazł w nich potwierdzenie, że fundusz posiada papiery wartościowe 45 przedsiębiorstw specjalizujących się w paliwach kopalnych, w większości firm z USA.

Na liście są m.in. warte 24 mln dolarów udziały w koncernie naftowo-gazowym ConocoPhillips, pakiet akcji firmy Cheniere Energy, która produkuje skroplony gaz ziemny – za 26 mln dol., a także warte 20 mln dol. akcje kanadyjskiego Cenovus Energy, przedsiębiorstwa, które kilka lat temu zasłynęło z zanieczyszczenia jezior w kanadyjskiej Albercie dieslem. Całość udziałów w firmach zajmujących się kopalinami miała wówczas siegać wartości 170 mln dol.

Do tego można by dorzucić jeszcze plotki o korzystaniu z prywatnego odrzutowca, co z kolei przeczyłoby „zielonym” poglądom głoszonym przez założycieli funduszu na tym najprostszym, czysto ludzkim poziomie.

Quadrature Climate Foundation: wsparcie dla aktywistów klimatycznych i projektów naukowych

Założyciele funduszu nigdy nie skomentowali zarzutów o hipokryzję – jak i zresztą pochwalnych peanów. W niektórych źródłach można znaleźć wzmianki o „niegdysiejszych” inwestycjach w kopaliny, co sugeruje, że fundusz wycofał się z wymienionych inwestycji. Można tylko się zastanawiać, czy to w odpowiedzi na te doniesienia (i plotki) Setiya i Skinner zwiększyli skalę swoich donacji, czy może traktują swoje inwestycje w kopaliny jako rodzaj redystrybucji zysków bogaczy, a może po prostu inwestują w to, co się dziś opłaca, by finansować to, co będzie się opłacało jutro?

Być może nie przypadkiem w tym samym okresie, kiedy „The Guardian” opisywał kontrowersyjne inwestycje funduszu, w fundacji znalazł się Greg de Temmerman –najważniejszy bohater wspomnianej publikacji w „New Scientist” – obecnie pełniący w niej funkcję CTO, a de facto decydujący o tym, na co fundacja wyda pieniądze. De Temmerman znalazł się tam nie przypadkiem: po latach pracy przy ITER, eksperymentalnym reaktorze fuzyjnym, założył on niewielki think-tank, który miał oceniać dla biznesu realną przydatność badań naukowych. I to samo stara się dziś robić dla QCF.