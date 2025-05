Eksperci od dłuższego czasu ostrzegają, że przyszłość owadów zapylających jest poważnie zagrożona. Nowe badania wskazują, iż w najbliższej dekadzie zwierzęta te mierzyć się będą z kolejnymi trudnościami. Spadek ich populacji i różnorodności, między innymi w kontekście zmian klimatu, jest niepokojący. Odgrywają one bowiem kluczową rolę w przyrodzie i w rolnictwie.

Naukowcy podkreślają, że utrata populacji owadów może być szkodliwa nie tylko dla środowiska naturalnego – w którym zapylacze nierzadko odgrywają kluczową rolę w lokalnych ekosystemach – ale może również zaszkodzić zdrowiu ludzkiemu i bezpieczeństwu żywności, zwłaszcza w przypadku utraty zapylaczy. W nowym raporcie „Emerging Threats and Opportunities for Conservation of Global Pollinators”, który opracowali naukowcy z Uniwersytetu w Reading w Wielkiej Brytanii, eksperci wzięli pod lupę dwanaście najpoważniejszych zagrożeń dla tych zwierząt. Co wynika z ich analizy?

Co najbardziej zagraża pszczołom i innym owadom zapylającym?

Jak ustalili naukowcy, jednym z najpoważniejszych zagrożeń, z którym w ciągu najbliższych lat mierzyć się będą owady zapylające na całym świecie, są skutki globalnych konfliktów zbrojnych, w tym wojny w Ukrainie. Eksperci zaznaczają, że jej konsekwencją jest między innymi ograniczenie różnorodności upraw w regionach objętych działaniami wojennymi. „Brak urozmaiconego pożywienia przez cały sezon powoduje trudności w przetrwaniu i rozwoju populacji zapylaczy” – czytamy.

Eksperci zaznaczają, że niemniej niepokojące są dla nich dane dotyczące obecności mikroplastiku w ulach pszczelich, znajdujących się na terenie Europy. W ramach badania przeanalizowano 315 kolonii pszczół miodnych – w większości z nich wykryto syntetyczne materiały, takie jak plastik PET. Zagrożenie stanowi dla zapylaczy także oświetlenie uliczne. Według ustaleń naukowców, sztuczne światło zmniejsza liczbę odwiedzin kwiatów przez nocnych zapylaczy aż o 62 procent.