Najnowszy EKObarometr wskazuje że – po raz pierwszy od pięciu lat – mamy do czynienia z zahamowaniem wzrostowego trendu w kontekście podawania prawidłowej definicji greenwashingu (32 proc, spadek o 3 pp.). Jak zaznaczono w raporcie, kwestie oznaczeń na produktach – nawet w świetle uchwalonej w 2024 roku tzw. dyrektywy greenwashingowej – wydają się mieć dla konsumentów drugorzędne znaczenie. 55 proc. respondentów twierdzi, że nie zwraca uwagi na ekologiczne oznaczenia albo nie widzi nic złego w oznakowaniu nawiązującym do ekologiczności, nawet jeżeli nie jest to oficjalny certyfikat.

Edukacja ekologiczna w Polsce kuleje

W nowym EKObarometrze zauważono również, że wzrost obojętności idzie w parze z niskim poziomem edukacji ekologicznej. Jak czytamy, zaledwie czterech na dziesięciu Polaków deklaruje, że zna i wie czego dotyczą koncepcje, takie jak zero waste czy zrównoważony rozwój. Ankietowani problem mają także – zresztą od lat – z pojęciem śladu węglowego. Niespełna połowa Polaków – bo 47 proc.– jest w stanie poprawnie wskazać produkt spożywczy o najniższym śladzie węglowym. Jeszcze mniej – 37 proc. – bierze zaś pod uwagę ten parametr planując podróż, a 35 proc. – robiąc zakupy spożywcze.

Foto: EKObarometr/SW Research

Jak wskazano w raporcie, 37 proc. badanych podaje błędną definicję systemu kaucyjnego. Co ciekawe, najwyższy poziom niewiedzy występuje wśród osób poniżej 34. roku życia, a wśród 16-24 latków wynosi on 57 proc. Trzy czwarte społeczeństwa nie jest w stanie podać prawidłowego roku wprowadzenia systemu w Polsce, a dla 44 proc. respondentów hipotetyczne przełożenie początkowej daty jego obowiązywania nie ma większego znaczenia.

Poprawy edukacji ekologicznej chcą nawet sami konsumenci. Choć 75 proc. z nich deklaruje stosowanie się do zasad – a nawet nadgorliwość w temacie segregacji odpadów – z drugiej strony 60 proc. z nich wyraża potrzebę bardziej przejrzystych i prostszych w odbiorze materiałów informacyjnych w tym temacie. Efekt? Co trzecia osoba (34 proc. ankietowanych) uważa, że często nie wie, do którego pojemnika wrzucić dany rodzaj odpadu, a 33 proc. umieszcza go w pojemniku na odpady podlegające recyklingowi mimo braku pewności, czy podlega on segregacji.