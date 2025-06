„Od dawna wiemy, że w wielu regionach świata będzie więcej fal upałów, pożarów lasów i dotkliwych susz — to nie jest zaskoczenie. Zaskakujące jest jednak to, że skala tego wzrostu jest tak duża, iż obserwujemy wyraźną zmianę paradygmatu: równoczesne występowanie wielu ekstremalnych zjawisk staje się nową normą” – zauważa prof. Gabriele Messori, naukowiec z Uniwersytetu w Uppsali, będący głównym autorem badania. „Lato 2018 roku w Europie Północnej cechowało się wyjątkowo wysokimi temperaturami i rozległymi pożarami lasów — wówczas uznano to za zdarzenie wyjątkowe. Za kilka dekad może to jednak nie być nic nadzwyczajnego” zaznacza.

Upały, susze, pożary: ekstremalne zjawiska zaczną występować wspólnie

Naukowcy wyjaśniają, że przy obecnym poziomie emisji, w wielu regionach świata równoczesne występowanie różnych katastrof klimatycznych stanie się codziennością. Co to oznacza? Jak wskazują, w niektórych miejscach na świecie takie zjawiska będą pojawiać się co roku przez wiele lat, a nawet przez całe dziesięciolecia. Badanie objęło kilka scenariuszy emisji gazów cieplarnianych, przy czym główny nacisk położono na scenariusz średni, który uznaje się za najbardziej realistyczny przy obecnych trendach emisyjnych.

„Ważne jest, by podkreślić, że obserwowana przez nas zmiana zachodzi nie tylko w najbardziej skrajnym scenariuszu — w którym nie podejmujemy żadnych działań na rzecz ograniczenia emisji — ale również w przypadku mniej pesymistycznych prognoz” – zaznacza Messori. „Z perspektywy społecznej musimy poszerzyć nasze przygotowanie do reagowania na współwystępujące zjawiska ekstremalne. Czeka nas nowa rzeczywistość klimatyczna, z którą mamy obecnie ograniczone doświadczenie” – dodaje.

Co warte jest zaznaczenia, ekstremalne zjawiska pogodowe niosą za sobą nie tylko dramatyczne skutki dla ludzi i środowiska, ale również ogromne koszty ekonomiczne. Zniszczenia infrastruktury, straty w rolnictwie, przerwy w dostawach energii czy konieczność ewakuacji ludności – to tylko część z konsekwencji, które obciążają budżety państw i społeczności lokalnych.

W miarę nasilania się zmian klimatycznych i coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, rachunek za ich skutki będzie rósł. A już teraz nie jest mały. Według zestawienia organizacji Christian Aid ze stycznia, dziesięć najbardziej kosztownych katastrof klimatycznych 2024 roku kosztowało łącznie co najmniej 230 miliardów dolarów. Eksperci zastrzegają przy tym, że podane liczby opierają się głównie na stratach ubezpieczonych, więc rzeczywiste koszty mogą być o wiele większe.