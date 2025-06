Anonimowi dyplomaci cytowani przez portal Politico potwierdzili, że w maju unijny komisarz ds. klimatu Wopke Hoekstra ogłosił, że Komisja zaproponuje cel redukcji emisji o 90 proc. z elastycznością co do tego, w jaki sposób kraje mogą osiągnąć ten cel. Dodali, że Hoekstra powiedział, że jedną z elastyczności, jaką Komisja przyzna rządom, jest wykorzystanie międzynarodowych kredytów węglowych, co pozwoli krajom UE osiągnąć część celu na rok 2040, płacąc za projekty redukcji emisji za granicą, zamiast ograniczać tylko własny ślad węglowy. Doniesienia nie zostały skomentowane przez rzecznika Komisji Europejskiej, wydaje się więc, że ostateczny kształt propozycji poznamy dopiero w lipcu.

Organizacja Carbon Market Watch ostrzega, że zbytnie poleganie na kredytach węglowych i usuwaniu dwutlenku węgla nie zastąpi ambitnych krajowych zobowiązań w zakresie redukcji emisji. Podkreśla też, że wykorzystanie międzynarodowych kredytów z rynków emisji dwutlenku węgla „jest całkowicie nieodpowiedzialne”, a Komisja Europejska powinna polegać przede wszystkim na ustaleniach naukowców oraz własnych przepisach, z których wynika nadrzędność krajowych redukcji emisji nad wykorzystaniem międzynarodowych kompensacji dwutlenku węgla.

Przypomina też, że wcześniejsze doświadczenia Unii Europejskiej w zakresie integrowania międzynarodowych kredytów węglowych z systemem handlu emisjami (ETS) okazały się katastrofalne i doprowadziły do obniżenia cen emisji dwutlenku węgla na niemal dekadę. To w konsekwencji spowolniło krajowe działania klimatyczne i pozbawiło państwa członkowskie miliardów euro z powodu zmniejszonych przychodów z aukcji ETS. Mniejsza liczba zakupów kredytów węglowych z zagranicy doprowadziła do przeznaczenia mniejszych środków finansowych na innowacje oraz inwestycje korzystne dla klimatu. Co więcej, nagła zmiana stanowiska UE na rzecz wykorzystania międzynarodowych kredytów węglowych zagroziłaby również wiarygodności i wpływom bloku jako lidera klimatycznego na arenie światowej.

Cel klimatyczny UE: czas na redukcję emisji

Według think tanku Strategic Perspectives cel redukcji emisji o 90 proc. jest „ambitny, ale realistyczny”, a jego realizacja może umocnić pozycję Unii Europejskiej jako światowego lidera w wyścigu przemysłowym na rzecz zerowej emisji netto. Zdaniem ekspertów wymagane inwestycje wyniosą co najmniej 1,5 biliona euro rocznie, jednak koszty netto importu paliw kopalnych wyniosą 2,8 biliona euro.

Eksperci zwracają też uwagę na to, że w opublikowanych w 2024 roku zaleceniach Komisji uwzględniono 80 proc. redukcję zużycia paliw kopalnych na energię, bez indywidualnych trajektorii dla węgla, ropy naftowej i gazu. Tymczasem według raportu Strategic Perspectives „Choices for a more strategic Europe” unijny sektor energetyczny może być niezależny od gazu i w ogromnym stopniu polegać na odnawialnych źródłach energii już do 2037 roku.