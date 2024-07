Wysoki poziom włókna szklanego w owocach morza. Szczególnie narażone dwa gatunki

„Musimy poprawić dostęp do obiektów służących do konserwacji łodzi komercyjnych. Stworzenie lepszego etosu w zakresie zarządzania łodziami wycofanymi z eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania dalszego narażenia i rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń” – zauważa dr Ciocan. „Na razie odkrycie to stanowi sygnał alarmowy dla społeczności żeglarskiej i organów regulacyjnych zajmujących się ochroną środowiska. Musimy zająć się tą kwestią, by chronić nasze ekosystemy morskie i zapewnić zdrowszą przyszłość naszym oceanom” – dodaje.