„Król wód” znika z polskich rzek i jezior. Dlaczego szczupaków jest coraz mniej?

Jak wynika z danych Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz Polskiego Towarzystwa Rybackiego, w ciągu ostatnich 15 lat połowy szczupaka spadły o 47,1 proc. Naukowcy wskazują, że przyczynia się do tego wzrost temperatury w rzekach i jeziorach spowodowany zmianami klimatu.

Podczas gdy jeszcze w 2007 roku w polskich rzekach i jeziorach wyłowiono szczupaki o łącznej masie 321,5 ton, w 2022 roku było to już tylko 169,9 ton. Dane zostały zebrane od przedstawicieli gospodarstw rybackich, okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz firm prywatnych i instytucji – oznacza to, że obejmują one zarówno działających komercyjnie rybaków, jak i pasjonatów, czyli wędkarzy, którzy dominują jeżeli chodzi o wyławianie szczupaków.

Od kilkunastu lat szczupak dominuje wśród gatunków, którymi zarybiane są wody śródlądowe w Polsce. Ilość wylęgu wprowadzonego do wód w latach 2005-2019 znacząco wzrosła – z 80 mln szt. jeszcze w 2005 do 291 mln szt. w 2019. Przy prawie czterokrotnym wzroście zarybiania mamy więc do czynienia z dwukrotnym spadkiem połowów – podkreślają eksperci.

Szczupak znika w polskich akwenów. Wszystko przez ocieplającą się wodę

Dlaczego szczupaków jest coraz mniej? W związku z tym, że polskie akweny stają się coraz cieplejsze, ryby te mają problem z przetrwaniem.