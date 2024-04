W Kampinoskim Parku Narodowym odkryto nowe gatunki nietoperzy

Nowe gatunki nietoperzy w Kampinowskim Parku Narodowym

Obecnie – jak czytamy w portalu kampinoski.eu – najczęściej rejestrowanymi gatunkami nietoperza w Puszczy są: mroczek późny, borowiec wielki i karlik drobny. Pozostałe gatunki – między innymi mokradłowe – są zdecydowanie rzadsze.

Badania wykazały także, że wśród 19 gatunków nietoperzy, bytujących Puszczy Kampinoskiej, są trzy nienotowane wcześniej w tym regionie gatunki – Nocek Bechsteina, Mroczek pozłocisty i Karlik średni. Każdy z nich podlega w naszym kraju prawnej ochronie gatunkowej.

Nocek Bechsteina to najrzadszy z występujących w Kampinoskim Parku Narodowym gatunków – znajduje się on w Czerwonej księdze gatunków zagrożonych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Został on zaliczony do kategorii NT, co oznacza tyle, co „bliski zagrożenia”.

Drugi z rzadkich gatunków występujących w podwarszawskiej puszczy – Mroczek pozłocisty – jest gatunkiem borealnym, związanym ze strefą tajgi. Sięga najdalej na północ ze wszystkich gatunków tych ssaków.

Trzeci – Karlik średni – trzyma się zaś cieplejszych klimatów, nierzadko nazywa się go karlikiem pustynnym. Bytuje on przede wszystkim w basenie Morza Śródziemnego, a nawet w Persji czy na Półwyspie Arabskim.