Chiny: światowy lider w walce ze zmianami klimatu?

Eksperci podkreślają, że Pekin konsekwentnie stara się kreować wizerunek światowego lidera w walce ze zmianami klimatu – zwłaszcza, że Stany Zjednoczone pod rządami prezydenta Donalda Trumpa wycofują się ze współpracy międzynarodowej w tej kwestii.

Chiński rząd zadeklarował już redukcję emisji w przeliczeniu na jednostkę PKB o 65 procent do roku 2030 względem poziomów z 2005 roku. Prezydent Xi Jinping zapowiedział także, że „wysiłki Chin na rzecz walki ze zmianami klimatu nie zwolnią”, mimo zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Dodał też, że jeszcze przed szczytem klimatycznym COP30, który odbędzie się w listopadzie, Chiny ogłoszą swoje cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2035 rok. Mają dotyczyć one wszystkich gazów cieplarnianych, nie tylko dwutlenku węgla.

Agencja AFP, która omówiła raport organizacji Global Energy Monitor (GEM), zaznacza, że warto pamiętać o tym, iż Chiny mimo wszystko wciąż inwestują bardzo duże środki w rozwój infrastruktury węglowej. Zgodnie z lutowym raportem przygotowanym przez Centre for Research on Energy and Clean Air oraz GEM, w 2024 roku kraj ten rozpoczął budowę elektrowni węglowych o łącznej mocy 94,5 GW, co stanowi aż 93 procent światowych projektów w tej dziedzinie. Analitycy zauważają jednak jednocześnie, że znaczna część tych projektów ma pełnić funkcję rezerwową wobec odnawialnych źródeł energii.