ONZ: Burze piaskowe i pyłowe to jedno z największych wyzwań naszych czasów

Zgromadzenie Ogólne ONZ, które w sobotę obchodziło Międzynarodowy Dzień Walki z Burzami Piaskowymi i Pyłowymi, ogłosiło lata 2025–2034 dekadą ONZ na rzecz przeciwdziałania burzom piaskowym i pyłowym.

Przewodniczący organu, Philemon Yang, podkreślił, że zjawiska te „szybko stają się jednym z najbardziej niedostrzeganych, a jednocześnie dalekosiężnych wyzwań naszych czasów”. Jak wyjaśnił, burze „napędzane są przez zmiany klimatu, degradację gruntów i niezrównoważone praktyki”. Ostrzegł także, że unoszące się w powietrzu cząsteczki prowadzą rocznie do siedmiu milionów przedwczesnych zgonów. Są one również przyczyną chorób układu oddechowego i krążenia, a także obniżają plony – nawet o 25 proc. – co prowadzić może do głodu i migracji.

Rola Dashti – podsekretarz generalna ONZ i szefowa Komisji Gospodarczej i Społecznej ds. Azji Zachodniej – zwróciła zaś uwagę na gigantyczne koszty związane z tym zjawiskiem. „Na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej roczny koszt radzenia sobie z burzami piaskowymi i pyłowymi wynosi 150 miliardów dolarów, co stanowi około 2,5 proc. PKB tego regionu” – powiedziała. „Tylko tej wiosny region arabski doświadczył poważnych problemów” – dodała Dashti, wskazując m.in. na gwałtowne burze w Iraku, które przeciążyły szpitale pacjentami z problemami oddechowymi. Przypomniała też o burzach piaskowych w Kuwejcie i Iranie, które doprowadziły do zamknięcia szkół i biur.

Apel ONZ w sprawie burz pyłowych i piaskowych

Dashti – będąca także współprzewodniczącą Koalicji ONZ ds. Walki z Burzami Piaskowymi i Pyłowymi – podkreśliła, że obecnie ponad 20 agencji ONZ i organizacji międzynarodowych prowadzi w tej sprawie wspólne działania na rzecz rozwoju systemów wczesnego ostrzegania oraz w zakresie ochrony zdrowia i finansowania. Wezwała także wszystkie państwa do tego, by planując i ustalając swoje cele polityczne, brały pod uwagę to, że burze piaskowe i pyłowe stanowią zagrożenie i należy im przeciwdziałać. „Od rekultywacji gruntów i zrównoważonego rolnictwa po zintegrowane systemy wczesnego ostrzegania – dysponujemy narzędziami, by działać” – podkreśliła Dashti. „Teraz potrzebujemy zbiorowej determinacji i finansowania, by wdrożyć te rozwiązania na odpowiednią skalę” – dodała.

ONZ – z inicjatywy krajów najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem – w 2022 roku ustanowił 12 lipca Międzynarodowym Dniem Walki z Burzami Piaskowymi i Pyłowymi. Obchodzony jest on przede wszystkim w celu zwiększenia globalnej świadomości i promowania współpracy międzynarodowej. Inicjatywa ta pomaga skonsolidować wysiłki społeczności światowej w walce z jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych współczesności – zaznaczają eksperci.