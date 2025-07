Jak wynika z badania, konsumenci oczekują większych obniżek cen zdrowej żywności, jeśli zbliża się upływ jej daty ważności. Produkty te postrzegane są jako bardziej ryzykowne do spożycia, co wpływa na ich wycenę i atrakcyjność – wskazują badacze. Zauważają oni także, że w wyniku przekonania, iż zdrowa żywność szybciej się psuje, konsumenci częściej ją wyrzucają jeszcze przed faktycznym upływem terminu przydatności. „Kiedy do wyboru pozostają resztki posiłków, konsumenci rzadziej sięgają po zdrowe opcje i szybciej decydują się je wyrzucić – uważają je bowiem za mniej bezpieczne do spożycia” – czytamy w badaniu.

„Te przekonania nie tylko prowadzą do marnotrawstwa, ale również podważają wysiłki marketingowe i działania promujące zdrowe odżywianie” – mówi Young Eun Huh.

Jak marnować mniej żywności?

Zdaniem naukowców wyniki nowego badania mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania skuteczniejszych strategii ograniczania marnowania żywności. Jak wskazują eksperci, chodzi między innymi o wprowadzenie czytelnych etykiet wskazujących na trwałość zdrowych produktów – zdaniem badaczy może pomóc obalić mit o ich krótszej przydatności.

Ważne – zdaniem badaczy – są też kampanie informacyjne, prowadzone przez liderów branży – mogą one przybliżyć konsumentom rzeczywistą trwałość zdrowej żywności, zwłaszcza tej, która wygląda na bardziej „świeżą”, ale ma porównywalny termin przydatności do produktów mniej zdrowych.

Brent McFerran podkreśla, że „drobne zmiany w przekazie i opakowaniu mogą mieć naprawdę duży wpływ” na decyzje konsumentów. „Wskazywanie na długą trwałość zdrowych produktów to sposób na przeciwdziałanie tym uprzedzeniom i promowanie bardziej zrównoważonych zachowań” – podkreśla.