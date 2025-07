Pomaga w czasie suszy i podczas powodzi. Dlaczego Polska potrzebuje retencji?

– Nadal mamy 219 stacji, które wskazują, że mamy do czynienia z suszą hydrologiczną – powiedział w środę portalowi Nauka w Polsce Grzegorz Walijewski, ekspert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Problem dotyczy zwłaszcza województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Poza tym, nawet jeśli deszcze z ostatnich dni nieco zmniejszyły deficyt wody w glebie i pozwoliły złapać oddech terenom zielonym, to efekt może być krótkotrwały.

Co gorsza, susza może sprzyjać gwałtownym zjawiskom powodziowym. – Przesuszona gleba trochę zachowuje się jak nieprzepuszczalna powierzchnia, przynajmniej w tej pierwszej fazie, więc jak opad spadnie na taką glebę, to po prostu bardzo szybko spływa, w rzekach mamy przez to gwałtowniejsze wezbrania – mówił ekspert IMiGW. W ostatnich dniach mogliśmy to w drastyczny sposób obserwować w Teksasie, który najpierw doświadczył fali rekordowych upałów, a potem dramatycznych powodzi, które doprowadziły do śmierci co najmniej 120 mieszkańców stanu.

Jednym z najbardziej skutecznych narzędzi profilaktyki i równoważenia potrzeb w danej chwili są zbiorniki retencyjne. W okresach wysokich temperatur i wysychania gleb pozwalają one uwolnić do otoczenia nieco dodatkowej wody, w okresach opadów i zagrożenia powodziowego – gromadzą jej nadmiar, przynajmniej do pewnego momentu. Trudno się zatem dziwić, że w wielu miejscach w Polsce prace nad rozbudową potencjału retencji ruszają pełną parą.

Lokalne inwestycje w retencję

– Nie ma takich kanalizacji burzowych, które byłyby w stanie przyjąć gwałtowny napływ wody. Nikt tego w taki sposób nie projektuje – podkreślał na antenie TVP3 Robert Szewczyk, prezydent Olsztyna. Rządzone przez niego miasto musiało rozpocząć budowę dziewięciu projektów, wartych 33 mln zł, wśród których jest zarówno modernizacja kanalizacji deszczowej, jak i budowa zbiorników retencyjnych – np. w olsztyńskim Parku Kusocińskiego. Mają one częściowo załagodzić problem pojawiających się wczesnym latem nawałnic i ulewnych, gwałtownych deszczów.