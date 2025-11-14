Reklama
Rozwiń
Reklama

Wielka Brytania zagrożona suszą. Sytuacja najgorsza od dziesięcioleci

Brytyjscy eksperci ostrzegają przed najpoważniejszą od dziesięcioleci suszą. Jak zaznaczają, prognozy są niepokojące, a perspektywa niedoborów wody w przyszłym roku staje się realnym zagrożeniem.

Publikacja: 14.11.2025 05:00

Wyschnięte dno zbiornika w Wielkiej Brytanii.

Wyschnięte dno zbiornika w Wielkiej Brytanii.

Foto: Anthony Devlin/Bloomberg

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia wiążą się z ekstremalną suszą dla Wielkiej Brytanii?
  • Jakie działania podejmują brytyjskie władze i przedsiębiorstwa wodociągowe w celu ograniczenia skutków suszy?
  • Dlaczego długoterminowe prognozy meteorologiczne dla Anglii budzą niepokój ekspertów?
  • Jakie zmiany klimatyczne wpływają na zmienność opadów i planowanie zasobów wodnych?
  • Jakie strategie i rozwiązania są proponowane w celu poprawy odporności systemu wodnego w Anglii?

Władze Wielkiej Brytanii wraz z przedsiębiorstwami wodociągowymi opracowują plan na wypadek suszy, która – według prognoz – może okazać się najpoważniejszą od dziesięcioleci. Eksperci podkreślają, że obawy budzi przede wszystkim perspektywa zimy z opadami poniżej średniej – długoterminowe przewidywania Met Office wskazują bowiem, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. W takim przypadku konieczne może być wprowadzenie poważnych ograniczeń w zużyciu wody. 

Wielka Brytania zagrożona suszą

Skutki suszy, która dotknęła znaczną część Anglii w 2024 roku, były nieco łagodniejsze dzięki intensywnym opadom, które wystąpiły jesienią i zimą – sprawiły one, że poziom wód w zbiornikach, a także zasoby wód gruntowych, na początku roku były stosunkowo wysokie.

Rekordowo suchy okres – trwający przez wiele miesięcy – doprowadził jednak do zużycia znacznej części zasobów, które – mimo przeciętnych opadów we wrześniu i październiku – wciąż nie zostały odbudowane. Podczas gdy zbiorniki o tej porze roku są zapełnione zwykle w około 76 proc., władze Wielkiej Brytanii przekazały, że obecnie jest to jedynie 63,3 proc. W niektórych przypadkach jest gorzej. 

Czytaj więcej

Ganges w miejscowości Rishikesh w stanie Uttarakhand.
Susza
Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle nie było od 1300 lat
Reklama
Reklama

Eksperci wyjaśniają, że sytuacja pozostaje tak trudna, gdyż zasoby wód gruntowych odnawiają się znacznie wolniej niż wody w zbiornikach. South East Water – brytyjski dostawca wody obsługujący część kraju – wystąpił o lokalny nakaz ograniczenia zużycia wody przez niektóre przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie czyszczenia budynków czy napełniania hotelowych basenów.

„W brytyjskim systemie zarządzania suszą druga sucha zima to moment, gdy sytuacja zaczyna być poważna. Dlatego ostrzeżenia Met Office o zwiększonym ryzyku okresów bezdeszczowych w kluczowym czasie uzupełniania naszych zasobów wodnych będą biły na alarm. W połączeniu z suchą wiosną i latem oznaczać to będzie więcej nakazów poboru wody z rzek przy niskich stanach wody, więcej zakazów używania węży ogrodowych i prawdopodobne ograniczenia dla części przedsiębiorstw” – mówi Alastair Chisholm, dyrektor w Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), brytyjskiej instytucji zajmującej się zarządzaniem zasobami wodnymi. Jak podkreśla, Anglia „pozostaje krajem o niewystarczającej odporności na niedobory wody, z rosnącą populacją, coraz wyższym ryzykiem gorących i suchych okresów”. 

Chisholm zauważa, że od ponad 30 lat w Anglii nie powstał także żaden duży nowy zbiornik. Dodał jednak, że i on prawdopodobnie nie rozwiązałby problemu. „Gdy rząd koncentruje się na zapowiadaniu budowy nowych zbiorników, jest znacznie mniej ambitny, jeśli chodzi o politykę efektywności wodnej. Zbiorniki będą powstawać dekadami, podczas gdy użytkownicy mogą szybko ograniczać swoje zużycie. To nielogiczne” – powiedział, wskazując, że w nowych domach częściej powinno się montować inteligentne liczniki, instalować urządzenia oszczędzające wodę oraz budować systemy odzysku i magazynowania wody deszczowej.

Czytaj więcej

Zdaniem ekspertów wzrost „atmosferycznego pragnienia” odpowiada za blisko połowę wzrostu intensywnoś
Susza
Atmosfera ziemska „kradnie” wilgoć. Eksperci o nietypowym zjawisku klimatycznym

Susza grozi WIelkiej Brytanii także w 2026 roku

Met Office przewiduje, że susza utrzyma się również w przyszłym roku. W przypadku wiosny i lata z opadami poniżej przeciętnej istnieje ryzyko realnego niedoboru wody. „Ten rok charakteryzował się znacznymi deficytami opadów w dużej części Anglii. Do 28 października, według danych wstępnych, Anglia doświadczyła jedynie 61 proc. oczekiwanej rocznej sumy opadów, podczas gdy zwykle mamy około 80 proc. o tej porze roku” – mówi główny meteorolog Met Office, dr Will Lang. Dodaje również, że bez „utrzymujących się i rozległych opadów” nie ma pewności, iż nastąpi pełna odbudowa zasobów wodnych.

Minister ds. zasobów wodnych Emma Hardy zapewnia, że eksperci „uważnie monitorują wszystkie regiony – zwłaszcza te, które nadal doświadczają suszy”. „Współpracujemy też z przedsiębiorstwami wodociągowymi. Zasoby wodne znajdują się pod coraz większą presją. Dlatego rząd podejmuje zdecydowane działania, w tym rozwój dziewięciu nowych zbiorników, aby zapewnić długoterminową odporność na braki wody” – podkreśla. 

Reklama
Reklama

Eksperci zajmujący się hydrologią alarmują, że poleganie na „deszczu w ostatniej chwili” to ryzykowna strategia. „Aby się odbudować, potrzebujemy wyjątkowo intensywnych opadów przez całą zimę. Nawet na obszarach, gdzie sytuacja uległa poprawie, wciąż obowiązuje wiele nakazów i zakazów. To pokazuje, jak poważny jest deficyt zasobów wodnych. Niektóre zbiorniki mają mniej niż jedną trzecią pojemności, co o tej porze roku jest alarmujące” – zauważa prof. Hannah Cloke z Uniwersytetu w Reading. „Konieczne jest dostosowanie się do zmieniającego się klimatu poprzez zarządzanie popytem i ambitniejsze planowanie odporności systemu wodnego” – dodaje. 

Dr Megan Klaar z Uniwersytetu w Leeds zwraca natomiast uwagę na rosnącą zmienność opadów spowodowaną zmianami klimatu. „Wiemy, że zmiany klimatu sprawiają, iż wzorce opadów stają się bardziej zmienne, z dłuższymi okresami suszy i intensywniejszymi okresami deszczu. Ta rosnąca niestabilność utrudnia planowanie i czyni strategię polegającą na deszczu pojawiającym się »w samą porę« zawodną” – mówi. Ekspertka wskazała również szereg możliwych działań, które mogą pomóc w poprawie sytuacji. Wspomniała tu między innymi o odtwarzaniu terenów podmokłych, zalesianiu, poprawie jakości gleb czy ograniczaniu zużycia wody w gospodarstwach domowych. 

Prognozy pozostają niepokojące, a perspektywa niedoborów wody w przyszłym roku staje się realnym zagrożeniem, jeśli kluczowe zimowe miesiące nie przyniosą znacznie powyżej przeciętnych opadów – ostrzegają brytyjscy eksperci. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Klęski Żywiołowe Susza Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Klimat Zmiany klimatu

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zagrożenia wiążą się z ekstremalną suszą dla Wielkiej Brytanii?
  • Jakie działania podejmują brytyjskie władze i przedsiębiorstwa wodociągowe w celu ograniczenia skutków suszy?
  • Dlaczego długoterminowe prognozy meteorologiczne dla Anglii budzą niepokój ekspertów?
  • Jakie zmiany klimatyczne wpływają na zmienność opadów i planowanie zasobów wodnych?
  • Jakie strategie i rozwiązania są proponowane w celu poprawy odporności systemu wodnego w Anglii?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Władze Wielkiej Brytanii wraz z przedsiębiorstwami wodociągowymi opracowują plan na wypadek suszy, która – według prognoz – może okazać się najpoważniejszą od dziesięcioleci. Eksperci podkreślają, że obawy budzi przede wszystkim perspektywa zimy z opadami poniżej średniej – długoterminowe przewidywania Met Office wskazują bowiem, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. W takim przypadku konieczne może być wprowadzenie poważnych ograniczeń w zużyciu wody. 

Wielka Brytania zagrożona suszą

Pozostało jeszcze 93% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ganges w miejscowości Rishikesh w stanie Uttarakhand.
Susza
Ganges wysycha. Eksperci: Tak źle nie było od 1300 lat
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Walka z suszą to także zapobieganie dramatom powodziowym
Susza
Walka z suszą to także zapobieganie dramatom powodziowym
Eksperci ostrzegają, że poziom Wisły może się jeszcze obniżyć.
Susza
Poziom Wisły w Warszawie rekordowo niski. Najgorszy wynik w historii pomiarów
Zdaniem ekspertów wzrost „atmosferycznego pragnienia” odpowiada za blisko połowę wzrostu intensywnoś
Susza
Atmosfera ziemska „kradnie” wilgoć. Eksperci o nietypowym zjawisku klimatycznym
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Policja rzeczna na Wiśle w Warszawie
Susza
Światowy Dzień Wody. Do Polski przyszła wiosna, a z nią – susza hydrologiczna
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama