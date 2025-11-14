Eksperci wyjaśniają, że sytuacja pozostaje tak trudna, gdyż zasoby wód gruntowych odnawiają się znacznie wolniej niż wody w zbiornikach. South East Water – brytyjski dostawca wody obsługujący część kraju – wystąpił o lokalny nakaz ograniczenia zużycia wody przez niektóre przedsiębiorstwa, m.in. w zakresie czyszczenia budynków czy napełniania hotelowych basenów.

„W brytyjskim systemie zarządzania suszą druga sucha zima to moment, gdy sytuacja zaczyna być poważna. Dlatego ostrzeżenia Met Office o zwiększonym ryzyku okresów bezdeszczowych w kluczowym czasie uzupełniania naszych zasobów wodnych będą biły na alarm. W połączeniu z suchą wiosną i latem oznaczać to będzie więcej nakazów poboru wody z rzek przy niskich stanach wody, więcej zakazów używania węży ogrodowych i prawdopodobne ograniczenia dla części przedsiębiorstw” – mówi Alastair Chisholm, dyrektor w Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), brytyjskiej instytucji zajmującej się zarządzaniem zasobami wodnymi. Jak podkreśla, Anglia „pozostaje krajem o niewystarczającej odporności na niedobory wody, z rosnącą populacją, coraz wyższym ryzykiem gorących i suchych okresów”.

Chisholm zauważa, że od ponad 30 lat w Anglii nie powstał także żaden duży nowy zbiornik. Dodał jednak, że i on prawdopodobnie nie rozwiązałby problemu. „Gdy rząd koncentruje się na zapowiadaniu budowy nowych zbiorników, jest znacznie mniej ambitny, jeśli chodzi o politykę efektywności wodnej. Zbiorniki będą powstawać dekadami, podczas gdy użytkownicy mogą szybko ograniczać swoje zużycie. To nielogiczne” – powiedział, wskazując, że w nowych domach częściej powinno się montować inteligentne liczniki, instalować urządzenia oszczędzające wodę oraz budować systemy odzysku i magazynowania wody deszczowej.

Susza grozi WIelkiej Brytanii także w 2026 roku

Met Office przewiduje, że susza utrzyma się również w przyszłym roku. W przypadku wiosny i lata z opadami poniżej przeciętnej istnieje ryzyko realnego niedoboru wody. „Ten rok charakteryzował się znacznymi deficytami opadów w dużej części Anglii. Do 28 października, według danych wstępnych, Anglia doświadczyła jedynie 61 proc. oczekiwanej rocznej sumy opadów, podczas gdy zwykle mamy około 80 proc. o tej porze roku” – mówi główny meteorolog Met Office, dr Will Lang. Dodaje również, że bez „utrzymujących się i rozległych opadów” nie ma pewności, iż nastąpi pełna odbudowa zasobów wodnych.

Minister ds. zasobów wodnych Emma Hardy zapewnia, że eksperci „uważnie monitorują wszystkie regiony – zwłaszcza te, które nadal doświadczają suszy”. „Współpracujemy też z przedsiębiorstwami wodociągowymi. Zasoby wodne znajdują się pod coraz większą presją. Dlatego rząd podejmuje zdecydowane działania, w tym rozwój dziewięciu nowych zbiorników, aby zapewnić długoterminową odporność na braki wody” – podkreśla.