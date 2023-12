Kanadyjska miejscowość walczy z suszą. Mieszkańcy będą pić wodę z oceanu?

Jak działa rozwiązanie Oneka Technologies? Kołysząc się pod wpływem ruchu fal, boja o szerokości 11 metrów zasysa wodę morską i przepuszcza ją przez membranę, by usunąć sól. „Działanie to przypomina przepływanie powietrza przez pompkę rowerową” – czytamy. Następnie słodka woda jest odprowadzana rurami na brzeg.

Projekt ma być wart 14,1 mln dolarów kanadyjskich – podaje Ocean Supercluster (OSC), kanadyjska organizacja wspierająca innowacje i startupy związane z gospodarką morską, która sama ma wesprzeć inicjatywę wpłatą 6,7 mln dolarów kanadyjskich. Instalacją, która ma zacząć działać już w nadchodzącym roku, zajmować się będą także dwie inne firmy, które wspierają produkcję urządzeń i "przetwórnię" wody.

Władze chcą przygotować się na skutki zmian klimatu

Choć władze miejscowości Burrington dotychczas nie przedstawiły jeszcze projektu dostaw wody bezpośrednio do mieszkańców, to już teraz planują przygotować się na zmiany klimatu – zaznacza publiczny nadawca CBC. „Choć dostępność słodkiej wody może nie wydawać się pilna dla wszystkich mieszkańców Nowej Szkocji, zwłaszcza po rekordowych opadach deszczu, które w prowincji wystąpiły w lipcu 2023 roku, inicjatorzy projektu twierdzą, że jest to część przygotowań na niepewną przyszłość” – zaznaczono.

- Generalnie powinniśmy myśleć o tym, by przygotować się na nową rzeczywistość - mówi Dragan Tutic, założyciel i dyrektor generalny Oneka Technologies. - Dostosowanie się zamiast reagowania naprawdę znacznie ułatwi przygotowanie się do kolejnych kroków — dodaje.