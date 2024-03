Światowy Dzień Wody 2024. Przybywa miejsc, gdzie woda pitna stała się luksusem

Światowy Dzień Wody jest obchodzony od 1992 roku jako przypomnienie o konieczności odpowiedzialnego i zrównoważonego zarządzania zasobami słodkiej wody.

Z zasobów wody na Ziemi jedynie 0,5 proc. nadaje się do spożycia, a pogłębiający się kryzys klimatyczny dodatkowo zagraża uszczupleniu tych zasobów. Do końca stulecia liczba ludności na świecie może przekroczyć 11 miliardów, co wywrze jeszcze większą presję na dostęp do kurczących się zasobów wody.

Światowy dzień wody: 2 miliardy ludzi bez dostępu do czystej wody

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Wody odbywa się pod hasłem „Water for peace” czyli „Woda dla pokoju”. Jak wynika z danych Polskiej Akcji Humanitarnej, woda jest zasobem, który stanowi zarówno przyczynę, środek walki, jak i ofiarę wielu konfliktów zbrojnych. Od 2020 roku stała się źródłem aż 543 konfliktów na świecie.

Zmiany klimatu, rosnące temperatury oraz przyspieszająca urbanizacja i ekspansywne rolnictwo zagrażają zasobom wody na świecie. Obecnie aż 2 miliardy ludzi nie mają dostępu do wody o bezpiecznej jakości. Eksperci ostrzegają, że te statystyki będą się coraz bardziej pogarszać, przy czym najmocniej ucierpią mieszkańcy najbiedniejszych regionów na świecie.