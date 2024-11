Jaki ma być ROP po polsku. Różne spojrzenia, wspólny cel

– Około połowy kategorii opakowań wielomateriałowych to kartony do płynnej żywności. W Polsce mamy recyklerów, którzy dysponują technologią ich przetworzenia. Już wkrótce będziemy mieć też nową instalację, która uzupełni instalacje przetwarzające celulozę. Będzie ona przetwarzać pozostałą część opakowania, czyli frakcje polietylenu i aluminium. Narzędziem regulacyjnym, które może zachęcić producentów innych opakowań do tego, by powstawały technologie ich recyklingu, są indywidualne cele recyklingu – uważa prezes Fundacji ProKarton. – Na dziś mamy bowiem cele dla całej frakcji wielomateriałowej. To sprawia, że nawet producent wprowadzający opakowania wielomateriałowe, które trudno się zbiera czy przetwarza – albo w ogóle się do tego nie nadają – może zrealizować swoje poziomy recyklingiem np. kartonów do płynnej żywności. Dlatego jesteśmy za tym, by patrzeć bardzo dokładnie na poszczególne opakowania i załatwiać problemy punktowo, w ramach konkretnych kategorii opakowaniowych – mówił.

Pogodzić sprzeczności

Konrad Nowakowski, prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań (PIOiRO), zwrócił uwagę na pewną sprzeczność, którą ma godzić ustawa. – Z jednej strony chcemy, by przyjęte rozwiązania były proste, z drugiej chcemy zachować pewną racjonalność w podejściu do poszczególnych rodzajów opakowań. Jednocześnie im więcej w regulacjach będzie szczegółów, tym więcej czasu wszyscy będziemy poświęcać na biurokrację. Ta racjonalność musi być również związana z technologią recyklingu. Bo można dobrać taką technologię, która jest w stanie odpowiedzieć na wymagania szerokiego grona różnych kombinacji materiałów wykorzystywanych w opakowaniach. Wtedy nie będą potrzebne dodatkowe rozwiązania – wskazywał prezes PIOiRO.

Mówił także o luce inwestycyjnej dotyczącej wymaganych zmian w składach opakowań. Do standardowych wymagań dotyczących opakowania dochodzi dziś bowiem nowe, dotyczące tego, by opakowanie było przyjazne dla środowiska. Jego zdaniem te zmiany zachodzą za szybko. Wcześniej na różnego rodzaju dostosowania było znacznie więcej czasu. I choć można go skrócić, to jednak w kategoriach możliwych do realizacji.

– Przykładem jest specyficzny rodzaj żywności, jakim jest karma dla zwierząt. Jest ona pakowana w wielowarstwowe laminaty z tworzyw sztucznych albo w wielomateriałowe opakowania wykonane z aluminium z tworzywem sztucznym, albo z aluminium z papierem. Jeżeli od jutra weszlibyśmy w ten segment z wymogami ekomodulacji, to oznaczałoby to, że od tego momentu zwierzęta żywimy wyłącznie tym, co im przygotujemy. Bo wówczas na karmę dla zwierząt nie byłoby dostępne żadne opakowanie będące na rynku, gdyż wszystkie nie nadają się do recyklingu – niezależnie od tego, czy będziemy je nazywali miksem tworzyw sztucznych, czy opakowaniem wielomateriałowym. Dzieje się tak nawet mimo tego, iż są technologie recyklingu opakowań wielomateriałowych, ale nie jesteśmy wstanie w szybkim czasie zebrać należytych ilości takich odpadów oraz zwiększyć możliwości recyklingu tak, aby uzyskać powszechność na wymaganym poziomie minimum 70 proc. – tłumaczył prezes PIOiRO.

I dalej mówił o kolejnych oczekiwaniach wobec nowych regulacji. – Ważne jest w nich również to, by w ramach nowej ustawy środki trafiały faktycznie do recyklerów, a nie było sytuacji, w której trafią wyłącznie do firm komunalnych – bo potrzebują je otrzymać za wysegregowanie. Bowiem koszt netto de facto kończy się właśnie u recyklera. Musi być rzeczywisty związek środków w systemie z tym ostatnim ogniwem, niezbędnym podmiotem, jakim jest recykler – podkreślił Konrad Nowakowski. – Aby kołem zamachowym gospodarki mogła być również branża gospodarki odpadami, należy faktyczne panować nad czynnikami teoretycznie zewnętrznymi, takimi jak na przykład koszty energii (branża recyklingu PKD 3832 została pominięta w projekcie ustawy o ulgach na energię elektryczną), które obecnie bardzo negatywnie na nią wpływają. Wówczas będziemy konkurencyjni rynkowo na skalę Unii Europejskiej – dodał.

Finanse pod lupą

W debacie brał udział także Krzysztof Baczyński, prezes Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. Związek skupia wiodące na polskim rynku przedsiębiorstwa produkujące wyroby w opakowaniach, jak również wytwarzające same opakowania. Wśród jego członków są m.in. Coca-Cola HBC Polska, Nestle Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Procter and Gamble DS Polska, Unilever Polska, Carlsberg Polska, Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec, Mars Polska, Danone, Tetra Pak czy SIG Combibloc, jak również sieci handlowe Biedronka i Żabka.