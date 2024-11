COP29: Arabia Saudyjska blokuje odejście od paliw kopalnych

Korespondencja z Baku

Choć porozumienia zawarte na szczycie klimatycznym COP28 nie zawierało konkretnych ustaleń dotyczących odejścia od ropy, gazu oraz węgla, to zostało uznane za przełomowe, gdyż po raz pierwszy wspomniano o największej na świecie przyczynie pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Co istotne, również kraje takie jak Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone potwierdziły konieczność ograniczania tego wysokoemisyjnego źródła energii. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził wówczas, że era paliw kopalnych musi nadejść jak najszybciej, a odejście od nich jest „nieuniknione, czy komuś się to podoba, czy nie”.

Paliwa przedmiotem dyskusji

O paliwach kopalnych na tegorocznym szczycie klimatycznym w Baku od początku było głośno, choć nie na takie dyskusje się nastawiano.

Tuż przed rozpoczęciem konferencji aktywiści z Global Witness ujawnili wyniki śledztwa, z którego wynikało, że szef zespołu COP29 Elnur Soltanow, a zarazem wiceminister energii Azerbejdżanu oraz członek zarządu państwowego przedsiębiorstwa naftowo-gazowego Socar, usiłował zawrzeć umowę dotyczącą złóż gazu z aktywistą, podającym się za szefa nieistniejącej spółki. Stosunek władz Azerbejdżanu do paliw kopalnych został też dobitnie podkreślony w przemówieniu prezydenta Ilhama Alijewa, który zasoby ropy i gazu nazwał „darem od Boga”. Następnie ustalono, że na tegorocznym szczycie klimatycznym w Baku pojawiło się co najmniej 1773 lobbystów branży paliwowej, zdeterminowanych, aby nadać rozmowom korzystny dla siebie kierunek.

Nikogo nie powinno więc dziwić, że jakakolwiek wzmianka dotycząca odejścia od paliw kopalnych, napotyka stanowczy opór ze strony ich największych producentów i eksporterów. Na dzień przed zakończeniem konferencji Albara Tawfiq, urzędnik Arabii Saudyjskiej przyznał wprost, że kraje należące do Ligi Państw Arabskich nie zgodzą się na żadną wzmiankę dotyczącą ropy i gazu w umowie.