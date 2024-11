Należy jednak pamiętać, że gospodarka Azerbejdżanu polega na paliwach kopalnych w ogromnym stopniu: 90 proc. eksportu kraju stanowią ropa i gaz, generując 60 proc. budżetu państwa. Według oceny Climate Action Tracker, polityka i działania klimatyczne Azerbejdżanu są „krytycznie niewystarczające”, a jego emisje gazów cieplarnianych, zamiast spadać zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego, mają nadal rosnąć – o ok. 20 proc. do 2030 roku. Miks energetyczny tego kraju polega na paliwach kopalnych niemal całkowicie. Jak podaje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, to właśnie ropa i gaz w głównej mierze przyczyniły się do gwałtownego wzrostu poziomu życia w kraju. Nic więc dziwnego, że prezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew nie miał oporów, aby na inauguracji szczytu klimatycznego nazwać paliwa kopalne „darem od Boga”. Tuż przed rozpoczęciem COP29 aktywiści z Global Witness ujawnili też skandaliczne rozmowy z Elnurem Soltanowem, dyrektorem generalnym COP29 i wiceministrem energii Azerbejdżanu, który w rozmowie z przedstawicielami rzekomej spółki naftowej proponował zorganizowanie rozmów na temat inwestycji w sektorze ropy naftowej i gazu.

Branża była też mocno reprezentowana na szczycie, przybyło niemal 1800 lobbystów paliw kopalnych, z czego setki przyjechały na zaproszenie gospodarza wydarzenia. Wśród gości prezydencji znaleźli się dyrektorzy generalni, wiceprezesi i inni wysocy rangą menedżerowie naftowych gigantów, takich jak Aramco, BP, Gazprom, Exxon, Equinor, SOCAR, Shell i Total Energies. Nie powinno więc dziwić, że na szczycie nie zapadły w zasadzie żadne ustalenia dotyczące odchodzenia od paliw kopalnych, co zdaniem naukowców jest podstawą w walce z kryzysem klimatycznym. Zamiast pogłębiać porozumienie z ubiegłego roku, jedynie je powtórzono.

Największe oczekiwania w kontekście negocjacji skupione były w tym roku na uzgodnieniu nowego zbiorowego celu ilościowego (NCQG) w zakresie finansowania klimatycznego krajów rozwijających się, w związku z czym COP29 został nazwany „COP-em finansowym”. Wcześniejsze porozumienie, zawarte w 2009 roku podczas szczytu COP15 w Kopenhadze, zobowiązało najbogatsze gospodarki do wsparcia finansowanego w wysokości 100 miliardów dolarów do 2020 roku, który to cel osiągnięto z dwuletnim opóźnieniem. Ustalenia z Baku mają dotyczyć finansowania klimatycznego od 2026 roku.

Negocjacje przeciągnęły się o niemal dwa dni, jednak ostateczne ustalenia nie spotkały się z aprobatą przedstawicieli krajów najbardziej narażonych na konsekwencje zmian klimatu wywołanych działalnością człowieka.

Zgodnie z raportem Niezależnej Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Finansów Klimatycznych zapotrzebowanie krajów rozwijających się na zewnętrzne finansowanie klimatu wyniesie ok. 1 biliona dolarów rocznie do 2030 r., a do 2035 roku – 1,3 biliona dolarów rocznie. Podobne kwoty podawali inni eksperci oraz członkowie delegacji krajów rozwijających się. Dzięki temu wsparciu wschodzące gospodarki nie tylko będą w stanie poradzić sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, ale też przejść na gospodarkę niskoemisyjną, zmniejszając swój wpływ na zmiany klimatu.

Spór o pieniądze

Nadzieje krajów rozwijających się nie zostały spełnione – ostateczna wersja porozumienia zakłada wsparcie od krajów rozwiniętych w wysokości 300 miliardów dolarów rocznie do 2035 roku, w postaci dotacji i niskooprocentowanych pożyczek. Przedstawiciele krajów najsilniej odczuwających skutki zmian klimatu nie kryli rozczarowania, podkreślając, że zaproponowana kwota jest zdecydowanie niewystarczająca, aby sprostać rosnącym potrzebom w obliczu coraz bardziej pogłębiającego się kryzysu klimatycznego. Jest też nieadekwatna, biorąc pod uwagę historyczną odpowiedzialność najbogatszych gospodarek za postępujące zmiany klimatu.