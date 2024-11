COP29: sportowcy alarmują, że kryzys klimatyczny niszczy sport

– Zanieczyszczenie powietrza sprawia, że [podczas treningu] czujesz się, jakbyś palił papierosy, a zbiorniki wodne są pełne pestycydów – powiedziała Mohan.

Nowozelandzka piłkarka Katie Rood podkreśliła, że zmiany klimatu mocno determinują przebieg treningów, a także zwiększają ryzyko narażenia na negatywne skutki ekstremalnie wysokich temperatur. Przyznała, że przygotowania do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021 roku wymagały skrócenia rozgrzewki z 25 do 10 minut oraz posiadania lodu na wyposażeniu przed meczem. Niektóre treningi nie mogły się odbyć z powodu niewystarczająco dobrej jakości powietrza. Zauważyła też, że skrajnie niekorzystne warunki pogodowe skutkują odwoływaniem 120 000 meczów amatorskich rocznie.

Paneliści zgodzili się, że wiedząc o tym, jaki wpływ na postępujące zmiany klimatu ma działalność koncernów naftowych, sponsorowanie przez nich wydarzeń sportowych powinno być niedopuszczalne. W październiku ponad sto piłkarek z całego świata zaapelowało w liście otwartym do prezesa FIFA o ponowne rozważenie zgody na sponsoring przez saudyjską firmę naftową Saudi Aramco. Umowa została ogłoszona w kwietniu i ma trwać do 2027 roku, obejmując sponsorowanie zarówno męskich, jak i żeńskich Mistrzostw Świata w 2026 i 2027 roku. Zawodniczki podkreśliły w liście, że finansowanie przez Aramco stanowi „środkowy palec dla kobiecej piłki nożnej”, a Arabia Saudyjska, do której firma należy w 98,5 proc., notorycznie łamie prawa kobiet oraz osób LGBTQ+, co pozostaje w sprzeczności z wartościami tego sportu, takimi jak równość i integracja.

– Jako największa państwowa spółka naftowo-gazowa na świecie, Saudi Aramco jest jedną z korporacji, ponoszących największą odpowiedzialność za spalenie przyszłości piłki nożnej. Piłka nożna na całym świecie jest niszczona przez ekstremalne upały, susze, pożary i powodzie, ale podczas gdy my wszyscy ponosimy konsekwencje, Arabia Saudyjska zgarnia zyski, a FIFA jest jej cheerleaderką – napisały zawodniczki.

Uczestnicy konferencji przypomnieli, że sport potrafi inspirować miliony ludzi, a współpraca z firmami, które przyczyniają się do katastrofy klimatycznej, stanowi brak szacunku dla osób szczególnie zagrożonych jej konsekwencjami. Zaproponowali, aby zamiast partnerstwa z gigantami naftowymi, nawiązać współpracę z organizacjami działającymi na rzecz klimatu i środowiska.

Tuż przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego w Baku, ukazało się niezależne badanie pt. „Climate change and the climate reliable of hosts in the second century of the Winter Olympic Games”, w którym naukowcy wykazali, że redukcja emisji gazów cieplarnianych jest niezbędna, aby kontynuować organizację zimowych igrzysk olimpijskich. Jeśli uda się osiągnąć cele klimatyczne Porozumienia paryskiego, każdy region świata, w którym dotychczas odbyły się zimowe igrzyska olimpijskie, powinien być w stanie nadal je organizować co najmniej do 2050 roku. Jeśli globalne cele klimatyczne nie zostaną osiągnięte, to w 2080 roku większość tych lokalizacji nie będzie miała odpowiednich warunków do uprawiania zimowych sportów.