COP29. Lobby paliw kopalnych liczniejsze niż większość delegacji

Szczyt klimatyczny COP29: aktywiści protestują przeciw lobbystom

Przeciwko licznej reprezentacji branży paliw kopalnych na COP29 zaprotestowali aktywiści z organizacji klimatycznych, m.in. 350.org, Center for Biological Diversity, Earthworks, Oil Change International i Pacific Climate Warriors, podczas wiecu zorganizowanego w pawilonach Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) i Forum Krajów Eksportujących Gaz (GECF). Joseph Sikulu z 350.org i Pacific Climate Warriors stwierdził, że COP29 to kolejne wydarzenie, na którym tych, którzy walczą z kryzysem klimatycznym, jest mniej niż tych, którzy najbardziej się do niego przyczynili. David Tong z grupy kampanijnej Oil Change International zauważył, że obecność lobbystów paliwowych na szczycie klimatycznym jest porównywalna do udziału lobbystów branży tytoniowej na konferencji na temat raka płuc.

Oddzielna analiza, przeprowadzona przez Centrum Międzynarodowego Prawa Środowiskowego (CIEL), wykazała, że na szczycie w Baku pojawiło się też co najmniej 480 lobbystów firm i grup przekonujących o skuteczności technologii wychwytywania, wykorzystywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). Eksperci od dawna alarmują, że CCS nie spełnia pokładanych w nim nadziei, a co więcej – może wstrzymywać odejście od paliw kopalnych. Branża chętniej bowiem skorzysta z rozwiązań mających rzekomo ułatwić usuwanie produkowanych przez siebie emisji, niż doprowadzi do faktycznych redukcji. Jak wynika z danych CIEL, w tym roku lobbystów CCS było więcej niż podczas COP28 w Dubaju, choć w tym roku ogólna liczba uczestników konferencji jest znacznie niższa (52504 w porównaniu do 81027 na COP28).