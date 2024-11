Materiał Partnera: BASF

Zmiany klimatyczne to jedno z największych wyzwań naszych czasów. Ich skutki coraz mocniej odczuwają zarówno społeczeństwa, jak i gospodarki na całym świecie. Aby sprostać tej globalnej presji, konieczne są zdecydowane działania ze strony wszystkich sektorów – zarówno rządów, organizacji pozarządowych, jak i biznesu. W BASF wierzymy, że transformacja klimatyczna nie jest tylko koniecznością, ale również szansą na budowanie zrównoważonej przyszłości oraz przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Przemysł chemiczny, jako fundament wielu gałęzi gospodarki, odgrywa kluczową rolę w realizacji tych celów. To właśnie dzięki chemii możliwe jest rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w takich obszarach, jak budownictwo, rolnictwo, mobilność czy gospodarka cyrkularna. Jako BASF angażujemy się w działania na rzecz dekarbonizacji i redukcji emisji gazów cieplarnianych, wprowadzając jednocześnie produkty oraz technologie, które wspierają naszych klientów w osiąganiu ich własnych celów klimatycznych.

Droga do neutralności klimatycznej

Jako firma globalna stawiamy przed sobą ambitne cele klimatyczne. Naszym priorytetem jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 roku. Do 2030 roku chcemy zredukować nasze emisje o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2018, i to pomimo planowanego wzrostu produkcji oraz budowy nowego zakładu typu Verbund w Chinach. Realizacja tych zamierzeń wymaga od nas wdrożenia zaawansowanych technologii produkcyjnych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ciągłego poszukiwania innowacji.

Neutralność klimatyczna to jednak nie tylko kwestia celów korporacyjnych, ale również lokalnych działań. Na polskim rynku BASF wprowadza produkty i rozwiązania wspierające transformację energetyczną oraz redukcję emisji. Przykładem są zaawansowane materiały izolacyjne umożliwiające budowę energooszczędnych domów, rozwiązania dla elektromobilności, takie jak materiały do produkcji baterii czy systemy cyfrowe, które pomagają rolnikom optymalizować zużycie środków ochrony roślin.

Zamknięcie obiegu jako wyzwanie przyszłości

W BASF przywiązujemy ogromną wagę do rozwijania gospodarki o obiegu zamkniętym. To podejście opiera się na maksymalnym wykorzystywaniu surowców i minimalizowaniu odpadów. Innowacyjny projekt ChemCycling™, który uruchomiliśmy w 2018 roku, jest tego doskonałym przykładem. W ramach tej inicjatywy wspólnie z partnerami przekształcamy odpady – w tym zużyte opony – na surowce wtórne, takie jak olej pirolityczny. Ten proces pozwala nie tylko ograniczyć ilość odpadów trafiających na wysypiska, ale również zastąpić surowce kopalne w produkcji chemicznej.

Na polskim rynku sukcesem cieszy się biodegradowalna folia ecovio® M, wprowadzona przez naszą firmę do zastosowań rolniczych. Folia ta ulega całkowitej biodegradacji po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, eliminując konieczność jej zbierania i utylizacji. To rozwiązanie nie tylko wspiera ochronę środowiska, ale również odpowiada na potrzeby rolników, zmniejszając koszty związane z utylizacją tradycyjnych folii polietylenowych.

Edukacja i społeczna odpowiedzialność biznesu

Transformacja klimatyczna wymaga szeroko zakrojonych działań edukacyjnych i budowania świadomości ekologicznej. W BASF od lat inwestujemy w edukację, współpracując z instytucjami naukowymi, takimi jak Centrum Nauki Kopernik czy Politechnika Warszawska. Prowadzimy również liczne programy edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, promując zrównoważony rozwój oraz innowacyjność w nauce.

Innowacje wpisane w DNA firmy

W BASF kultura organizacyjna oparta jest na innowacyjności. Nasze działania biznesowe są w pełni zintegrowane z celami zrównoważonego rozwoju, co pozwala nam skutecznie łączyć troskę o środowisko z osiąganiem wyników finansowych. Wierzymy, że zrównoważone podejście do biznesu jest kluczem do budowania trwałej wartości – zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego społeczeństwa.

Zmiana klimatyczna to wyzwanie, przed którym stoimy wszyscy, niezależnie od branży czy lokalizacji. Jako BASF wierzymy, że wspólne działania na rzecz ochrony środowiska mogą przynieść realne efekty i przyczynić się do stworzenia zrównoważonej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

Katarzyna Byczkowska dyrektorka zarządzająca BASF Polska

Materiał Partnera: BASF