Polscy kosumenci chcą zmian, a sklepy muszą reagować na nowe trendy

Internet goni sklepy

Również sprzedawcy online wdrażają różnego rodzaju inicjatywy. OLX podkreśla, że ponad 25 milionów użytkowników skorzystało z platform, aby znaleźć unikalne przedmioty lub dobre okazje. Handel używanymi przedmiotami pomaga w zmniejszeniu wydobycia nowych materiałów, oszczędza wodę i energię oraz zmniejsza ilość odpadów trafiających na składowiska.

Użytkownicy OLX sprzedali ponad 9 milionów używanych pojazdów i urządzeń elektronicznych. Przykładowo zakup używanego smartfona na OLX pozwala zaoszczędzić średnio 79 euro, 36 kg materiałów, 104 g CO2 i 2 m sześc. wody. Dzięki handlowi używanymi przedmiotami użytkownicy OLX zaoszczędzili ponad 169 milionów euro i utrzymali w obiegu ponad 2,5 miliona ton materiałów.

Allegro z kolei przyspiesza dekarbonizację i zabezpiecza cenę zielonej energii na dekadę. W grudniu 2023 r. firma podpisała umowę z R.Power, jednym z największych niezależnych producentów energii w Polsce. Zgodnie z nią Allegro ma otrzymać około 220 GWh czystej energii elektrycznej z farm słonecznych w latach 2025–2035. Pomoże to firmie zmniejszyć emisję CO2 w tym okresie o prawie 150 tys. ton. Allegro chce zmniejszyć własne emisje o 38 proc. do 2035 r. w porównaniu z poziomem z 2021 r.

Firma zbudowała sieć samoobsługowych punktów Allegro One Box, co ma na celu zapewnienie klientom szerszej gamy opcji dostawy, jednocześnie zaspokajając rosnące zapotrzebowanie na szybkie i wygodne dostawy paczek przy zminimalizowaniu emisji. Maszyny są zasilane energią elektryczną pochodzącą w całości z odnawialnych źródeł energii na podstawie zakupionych gwarancji pochodzenia. Dostawa do automatów paczkowych generuje o 32 proc. niższą emisję niż dostawa do domu. Jest to możliwe głównie dzięki wydajności dostawy na ostatnim odcinku. Inicjatywa przyniosła imponujące wyniki – wzrost liczby instalacji One Box w 2023 r. wyniósł 1050 sztuk, w kolejnych latach Allegro zamierza rozszerzyć sieć o nowe lokalizacje.

Allegro we współpracy z Hop.City wprowadziło także do swoich automatów paczkowych One Box nową usługę – Swap&Go, pozwalającą na błyskawiczną wymianę baterii w elektrycznych dwukołowcach. W 2023 r. zainaugurowano działalność nacinarki do kartonów firmy Damet. Przetwarza ona kartony poużytkowe w materiały wypełniające i amortyzujące używane do ochrony paczek.