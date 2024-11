Polska zamienia się w pustynię. Czeka nas racjonowanie wody?

Problem jednak nie tylko w tym, że gdzieniegdzie opady nie występują długo lub są mniejsze. Z czterech rodzajów susz – atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej – Polska w coraz większym stopniu zaczyna doświadczać najgroźniejszej: tej ostatniej. – Wody gruntowe są nadmiernie wyprowadzane na powierzchnię, bo korzystamy z nich w gospodarstwach domowych, przemyśle i coraz częściej też w rolnictwie. Tymczasem jest to wykorzystywanie zasobu, który powinniśmy zacząć traktować jako nieodnawialny. Zasoby wód gruntowych (…) odnawiają się w perspektywie kilkudziesięciu, a nawet kilkuset lat. Wydobywanie tych wysokiej jakości wód na powierzchnię i wylewanie na szybko parujące trawniki lub wykorzystywanie do mycia samochodów to wyjątkowe marnotrawstwo – podkreśla prof. Wagner.

Przymus racjonowania

Konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być wielorakie. Po pierwsze, te dostrzegalne gołym okiem: wysychające i odsłaniające coraz więcej brzegów i dna rzeki. Z czasem możemy doświadczać tego, co mieszkańcy pustynnych regionów świata – wyschnięte koryta w momentach wystąpienia gwałtownych opadów będą zamieniać się w rwące strumienie zbierające po drodze wszystko to, co człowiek bezwiednie pozostawił w pobliżu, by na koniec ponownie zamienić się w wysychającą skorupę mułu i piasku.

Po drugie, w coraz większym stopniu cierpieć będą uprawy rolnicze. Jak z dyniami: zbiory będą skromniejsze, a warzywa i owoce – mniejsze od zeszłorocznych. Namacalnie będziemy tego doświadczać na rachunkach za zakupy, w ramach swoistego downsizingu. Co nie będzie bez wpływu na wskaźniki inflacji.

Po trzecie, będzie się pogłębiać kryzys wodny w miastach. Większość z nas prawdopodobnie już go zauważyła na swoich rachunkach – akurat 2024 r. był tym, w którym w większości gmin dobiegł końca trzyletni okres, na który zatwierdza się taryfy i stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Zgodnie z prognozami Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” spółki odpowiedzialne za dostarczanie wody wnioskowały w tym roku średnio o 33-proc. podwyżki taryf za wodę i 40-proc. za odprowadzanie ścieków.

Sposoby na zażegnanie niebezpieczeństwa będą z każdym rokiem coraz bardziej dotkliwe. Już dziś w Polsce są miasta i miasteczka, gdzie reglamentuje się wodę na potrzeby podlewania ogrodów czy prac w gospodarstwie – bo są obawy, że wód gruntowych nie starczy na zaspokojenie zapotrzebowania na wodę pitną. Wysychanie rzek i akwenów przełoży się na spadek atrakcyjności wielu miejscowości turystycznych, co dla ich mieszkańców będzie oznaczać wyraźny ubytek dochodów. Wzrośnie ryzyko kryzysów, takich jak ubiegłoroczne gwałtowne wymieranie Odry: gdy stan wód obniżył się na tyle, że zalegające na dnie zanieczyszczenia napędziły rozwój szkodliwych mikroorganizmów. Konieczna może być przebudowa kanalizacji miejskiej, by wody deszczowe spływały do gleb, a nie do kanalizacji.