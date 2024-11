Banki w Polsce stają się zielone. Następny cel to dekarbonizacja portfela

Czytaj więcej Szczyt klimatyczny Bilion dolarów rocznie to za mało. Eksperci o rosnących kosztach zmian klimatu Nowy raport Niezależnej Grupy Ekspertów Wysokiego Szczebla ds. Finansowania Klimatycznego (IHLEG) wykazał prawdziwą skalę potrzeb klimatycznych gospodarek rozwijających się. Eksperci podkreślili, że finanse powinny zostać zapewnione zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

W BOŚ Banku to cała gama kredytów i gwarancji skierowanych szczególnie do firm, MŚP oraz samorządów, na projekty służące ochronie środowiska oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju. BOŚ deklaruje, że jego cel strategiczny to 50 proc. udziału kredytów proekologicznych w saldzie banku do 2026 r. Dodatkowo bank zapewnia szczególnie ważne eksperckie wsparcie dla swoich klientów, podejmuje działania edukacyjne itp.

Podobnie dzieje się oczywiście w całym sektorze. Kredyty na proekologiczne przedsięwzięcia dostępne są i dla osób fizycznych (np. na instalacje OZE, pompy ciepła, termomodernizację domów i mieszkań itp.), jak dla przedsiębiorstw (tych dużych i małych).

Banki stawiają tu sobie konkretne, wymierne cele. Przykładowo grupa mBank chce dostarczyć 10 mld zł zielonego finansowania (na odnawialne źródła energii, dekarbonizację, gospodarkę obiegu zamkniętego, elektromobilność etc.) do końca 2025 r. (w tym 5 mld zł to kredyty od mBanku), czy zwiększyć roczną sprzedaż hipotek na nieruchomości zgodne ze standardem NZEB-10% do 18 proc. kredytów hipotecznych ogółem udzielanych przez mBank.

Czy banki finansują węgiel

Grupa Millennium – w swojej nowej strategii do 2028 r. – zadeklarowała wsparcie transformacji energetycznej klientów przez zapewnienie 5 mld złotych na finansowanie zrównoważonych projektów. – Finansujemy projekty przyjazne dla środowiska i energooszczędne, w tym projekty związane z zastąpieniem energetyki węglowej niskoemisyjnymi źródłami energii – zaznacza Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

– Zdefiniowaliśmy również listę sektorów i działalności, których nie finansujemy – podkreśla dyrektor. Bank nie udziela więc kredytów dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych. Nowe finansowanie w sektorze energetycznym jest zaś możliwe tylko wtedy, gdy służy zaangażowaniu w niewęglowe źródła energii, a także transformacji energetycznej na niewęglowe źródła energii. W całym portfelu kredytowym Banku Millennium udział tych związanych z sektorem wydobywania węgla, produkcji energii opartej na węglu czy wydobywania ropy naftowej już obecnie jest minimalne.