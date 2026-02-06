Apropos polityków – po powodzi, która nawiedziła południe Polski w 2024 r., Koalicja Klimatyczna wystosowała do rządzących apel o podjęcie dialogu w sprawie kryzysu klimatycznego. Odpowiedzi nadal brak.

Początkowo politycy się tym przejęli, ale szybko to zaangażowanie zniknęło. Mam wrażanie, że wróciliśmy do rutynowych działań sprzed tragedii w Kotlinie Kłodzkiej. Nadal wycinamy górskie lasy, betonujemy strumienie i zabudowujemy tereny zalewowe. Obawiam się, że obudzimy się dopiero wówczas, gdy spotka nas kolejne tak straszne doświadczenie. I znowu nikt nie będzie się czuł winny, bo szybko znajdziemy kozła ofiarnego, którego obarczymy winą za nasze zaniechania.

Obecnie wszyscy koncentrują się jedynie na zagrożeniu militarnym, zapominając o tym, że bezpieczeństwo klimatyczne jest elementem bezpieczeństwa narodowego.

Koalicja Klimatyczna wydała w ubiegłym roku raport, który pokazuje, jak bardzo jest ono istotne, bo ma związek i z bezpieczeństwem zdrowotnym, żywnościowym, przemysłowym i energetycznym. A także z bezpieczeństwem publicznym zagrożonym przez dezinformację. Państwo musi mieć świadomość, że zapewnienie Polkom i Polakom bezpieczeństwa w tych obszarach jest jego obowiązkiem, z którego musi się wywiązywać na równi ze zwiększaniem bezpieczeństwa militarnego. Podam tu jeden przykład bezczynności władz publicznych.

Niedawno w Sejmie odbyła się kuriozalna dyskusja, zorganizowana przez Konfederację, z udziałem czołowych denialistów klimatycznych, niektórych z tytułami naukowymi, ale niezajmujących się badaniami klimatu. I oni przekonywali, że zmian klimatu nie ma, a nawet jeśli są, to nie są efektem działalności człowieka. Część z nich po prostu kłamała, inni w sposób naukowo nieuprawniony interpretowali wyniki badań. Cenię wolność słowa i uważam, że każdy może wygłaszać nawet głupie opinie. Ale jeśli jest to organizowane na terenie parlamentu, to uważam, że Kancelaria Sejmu i pan marszałek powinni zwrócić się do Polskiej Akademii Nauk i poprosić o ocenę, czy argumenty przedstawiane w trakcie tego spotkania były oparte na nauce i wiedzy, czy też były elementem dezinformacji. Brak takich działań tworzy pustkę, w którą wciska się ruska propaganda oraz polscy populiści wrzeszcząc, że zmiana klimatu to wymysł lewicowych elit Unii Europejskiej i lepiej się z tej Unii wypisać.

Od polityków powinniśmy domagać się reakcji, kiedy np. znów usłyszymy o suszy?

Trochę się zmieniło przez ostatnie dwa lata. Politycy, przynajmniej ci, którzy obecnie sprawują władzę, już nie zaprzeczają, że zmiany klimatu następują, nie zaprzeczają też, że niosą one groźne skutki, ale wciąż nie mówią o tym tyle, ile trzeba i – jak to powiedziałem przed chwilą – nie reagują na te problemy tak, jak wymaga tego sytuacja. A przecież to my ich wybieramy, opłacamy ich pracę z publicznych pieniędzy, a rolą polityków jest dbanie o bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci i wnuków. Brak działań w tej sferze powoduje zagrożenie dla społeczeństwa, gospodarki i funkcjonowania państwa w średniej i długiej perspektywie. Moim studentom powtarzam, że musimy chronić klimat nie dlatego, że kochamy kwiatki, motylki czy odnawialne źródła energii, ale dlatego, że jeśli tego nie będziemy robić, jeśli nie powstrzymamy emisji gazów cieplarnianych zmieniającej skład atmosfery, to zagrożone będzie nasze życie i dobrostan. Klimat chronimy przede wszystkim dla ludzi. Dla nas samych i dla naszych dzieci.