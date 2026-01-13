Zmiany klimatu i znikające lokalizacje olimpijskie w górach

Tegoroczny sezon ma szczególne znaczenie, gdyż za niespełna cztery tygodnie ruszą zimowe igrzyska olimpijskie we Włoszech. Zaplanowanemu od dawna świętu sportów zimowych zapewne nic nie zagrozi – ale odbędzie się ono kosztem intensywnego sztucznego naśnieżania stoków w wyznaczonych lokalizacjach.

Przy tej okazji europejskie media przypominają ponure prognozy dla zimowego – w tym przypadku przede wszystkim olimpijskiego – narciarstwa. Jedna z nich, opublikowana kilka lat temu w periodyku „Taylor & Francis”, zakłada, że przy najczarniejszym scenariuszu (wzrost temperatur na Ziemi o 4 stopnie Celsjusza) z 21 lokalizacji, w których od 1924 r. zorganizowano zimowe olimpiady, w połowie tego stulecia – czyli za niespełna ćwierć wieku – zaledwie cztery będą mogły się porwać na podobne przedsięwzięcie: to Lake Placid w USA, Sapporo w Japonii oraz Lillehammer i Oslo w Norwegii. W 2080 r. sportowcom zostałoby już tylko Sapporo.

Ale nawet scenariusz optymistyczny (wzrost o 2 st. C) nie pozostawia wielu powodów do radości. Zakłada on, że w 2050 r. z owych 21 miejsc do uprawiania sportów zimowych nadawałoby się dziewięć „olimpijskich” lokalizacji (i osiem w 2080 r.).

Do podobnego scenariusza – wzrost temperatury o dwa stopnie względem czasów przedprzemysłowych – odnieśli się także autorzy analizy opublikowanej na łamach „Nature Climate Change”. Skupili się oni na 2234 europejskich kurortach, których bastionem są Alpy, generujących w sumie 180 mld euro przychodu rocznie (tu punktem odniesienia był 2022 r.) i zapewniających 80 mln miejsc pracy. Tu potentatem są – wbrew obiegowym stereotypom – Niemcy, gdzie zlokalizowanych jest 498 kurortów, za nimi Włochy (349), Francja (317), Austria (253), Szwecja (228), Norwegia (213), Szwajcaria (181), Finlandia (76), Słowenia (44) i Hiszpania (32).

Z tej prognozy wynika, że w 2050 r. przeszło połowa (53 proc.) z nich będzie borykać się z deficytem śniegu, uniemożliwiającym uprawianie sportów zimowych. W Alpach będzie to co trzeci kurort, w Pirenejach – 89 proc. lokalizacji. A w czarnym, 4-stopniowym scenariuszu problem będzie dotyczyć praktycznie wszystkich: 98 proc. lokalizacji w Europie.