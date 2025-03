Jakie mogą być skutki spowolnienia prądu oceanicznego?

Bishakhdatta Gayen z University of Melbourne, jeden z autorów badania, przyznał, że konsekwencje spowolnienia prądu mogą oznaczać „większą zmienność klimatu, z większymi ekstremami w niektórych regionach i przyspieszone globalne ocieplenie z powodu zmniejszenia zdolności oceanu do pochłaniania dwutlenku węgla”.

Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy stanowi pewnego rodzaju barierę dla gatunków inwazyjnych – np. niektórych wodorostów oraz zwierząt morskich, m.in. krewetek oraz mięczaków, które próbują dotrzeć do Antarktydy z innych kontynentów. Osłabienie i spowolnienie tego prądu oceanicznego może sprawić, że bariera przestanie istnieć. Napływ nowych gatunków będzie mieć poważny wpływ na sieć pokarmową, jaka funkcjonuje na kontynencie i zmienić np. dietę pingwinów antarktycznych.

Czy można zatrzymać spowolnienie Antarktycznego Prądu Oceanicznego?

Do przeprowadzenia symulacji naukowcy wykorzystali najszybszy w Australii superkomputer i symulator klimatu, GADI, znajdujący się w Access National Research Infrastructure w Canberze. W swojej analizie uwzględnili zarówno wpływ zmieniającej się temperatury, topnienia lodu, jak i warunki wiatrowe. Choć według badaczy spowolnienie jest prognozowane w przypadku zrealizowania scenariusza wysokiej emisji, może być ono podobne również, jeśli emisje będą niższe, ale przyspieszy proces topnienia lodu, co przewidują inne badania. Niestety to zjawisko może doprowadzić do „błędnego koła”. Im więcej ciepłej wody będzie docierać do lodowych szelfów Antarktydy, tym szybciej będzie topić się lód, co jeszcze bardziej osłabi prąd oceaniczny.

Taimoor Sohail, drugi z autorów badania, stwierdził, że „wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia (poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla) ograniczą topnienie lodu Antarktydy, zapobiegając prognozowanemu spowolnieniu Antarktycznego Prądu Okołobiegunowego”.

Naukowcy przyznają, że potrzebne są dalsze badania obserwacyjne i modelowe, aby móc potwierdzić, jaka będzie faktyczna reakcja prądu oceanicznego na zmianę klimatu. Obecnie wiemy, że pokrywa lodowa Antarktydy traci masę w przyspieszonym tempie, uwalniając duże ilości słodkiej wody do oceanu wzdłuż wybrzeża. Od 2016 r. zasięg lodu morskiego gwałtownie spada, a w 2023 r. obniżył się do najniższego poziomu od czasu pojawienia się obserwacji satelitarnych.