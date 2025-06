Topnienie lodowców doprowadzić może do szeregu dramatycznych konsekwencji – od wzrostu poziomu mórz i oceanów, przez zagrożenie dla milionów ludzi mieszkających na wybrzeżach, po zakłócenie dostaw wody niezbędnej do uprawy żywności dla miliardów osób. Naukowcy ostrzegają jednak, że przy obecnym tempie globalnych zmian klimatu prowadzących do wzrostu temperatury o 2,7 stopnia Celsjusza, zniknąć może aż 75 procent lodowców na świecie. „Pełnią one kluczową rolę w funkcjonowaniu ekosystemów i gospodarce turystycznej wielu regionów” – zaznaczają eksperci.

„Nasze badanie dobitnie pokazuje, że każda część stopnia Celsjusza ma znaczenie” – mówi w rozmowie z brytyjskim dziennikiem „The Guardian” dr Harry Zekollari z Vrije Universiteit Brussel w Belgii, współautor badania. „Decyzje podejmowane dziś będą miały konsekwencje przez kolejne wieki i zadecydują o tym, ile lodowców uda się zachować” - dodaje.

Topnienie lodowców. „Nie jest za późno, by działać”

Nowe badanie wykazało między innymi, że w wyniku emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania paliw kopalnych, już teraz blisko 40 procent istniejących na świecie lodowców jest nieodwracalnie skazanych na topnienie. Może być jednak jeszcze gorzej – jak zaznaczają eksperci, z perspektywy globalnej, najczarniejszy scenariusz – w którym następuje ocieplenie o 2,7 stopnia Celsjusza – zakłada, że w aż 18 z 19 głównych regionów lodowcowych świata – od Europy Środkowej po wschodnią część Himalajów – zaniknie co najmniej 75 proc. lodowców. Chodzi między innymi o te znajdujące się w Arktyce, zachodnich Stanach Zjednoczonych oraz na Islandii.

Naukowcy nie tracą jednak nadziei – podkreślają bowiem, że ograniczenie emisji oraz utrzymanie globalnego ocieplenia w granicach 1,5 stopnia Celsjusza – zgodnie z celem Porozumienia Paryskiego – mogłoby uchronić przed topnieniem nawet połowę masy lodowcowej. Jak zaznaczają, każde ograniczenie wzrostu temperatury o jedną dziesiątą stopnia pozwoliłoby zachować miliardy ton lodu.